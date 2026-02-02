A- A+

BASQUETE LeBron é selecionado All-Star pela 22ª vez e amplia sequência histórica na NBA Astro dos Lakers foi escolhido pelos técnicos da liga como reserva do Oeste

LeBron James foi selecionado para o All-Star Game da NBA pela 22ª temporada consecutiva, ampliando uma sequência histórica na liga. O astro do Los Angeles Lakers foi escolhido como reserva da Conferência Oeste em votação realizada pelos técnicos da NBA, anúncio feito pouco antes da derrota da equipe por 112 a 100 para o New York Knicks, no domingo.

A escolha teve peso simbólico adicional. LeBron perdeu os primeiros 14 jogos da temporada por causa de um problema no nervo ciático, que o afastou de praticamente todo o período de preparação dos Lakers. Ainda assim, voltou em alto nível e convenceu os treinadores de que segue entre os principais nomes da liga, mesmo em sua 23ª temporada — um recorde na NBA.

— É extremamente gratificante. Todo o meu respeito aos treinadores por reconhecerem que ainda estou jogando nesse estágio final da minha carreira — disse LeBron. — Ser All-Star significa muito para a minha família, para quem acompanha minha trajetória e para os fãs. Ser recompensado pelo trabalho, mesmo tentando ser humilde, é sempre especial.

Com a nova convocação, LeBron amplia marcas históricas: é o líder da NBA em participações no All-Star Game, jogos como titular, minutos disputados, arremessos convertidos e tentados e pontos marcados na história do evento.





O técnico dos Lakers, JJ Redick, destacou a longevidade fora do comum do camisa 23. — Quando pensamos em um astro, o auge costuma ser o período em que ele é All-NBA e All-Star. O LeBron teve um auge de mais de 20 anos. Isso é inédito. É uma prova do trabalho que ele coloca todos os dias.

Na temporada, LeBron soma médias de 21,9 pontos, 5,8 rebotes e 6,6 assistências. Ao fim do campeonato, ele será agente livre irrestrito e afirmou ainda não ter decidido se continuará jogando ou se encerrará a carreira.

A presença no All-Star chegou a ser incerta depois de LeBron ficar fora do top 5 da votação popular pela primeira vez desde sua temporada de estreia. O companheiro Luka Dončić liderou a escolha dos fãs. Ainda assim, o veterano afirmou que nunca teve a seleção como meta pessoal.

— Eu só queria voltar a jogar em alto nível. Sabia que conseguiria assim que superasse a falta de ritmo por ter perdido a pré-temporada e o training camp — algo inédito para mim. Para ser sincero, nem pensei no All-Star, disse.

No jogo contra os Knicks, LeBron anotou 22 pontos, além de cinco rebotes e seis assistências, em mais uma noite que reforçou sua longevidade rara no esporte profissional.

Veja também