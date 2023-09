LeBron em Paris-2024? Craque faz comentário enigmático após eliminação dos Estados Unidos no Mundial

A- A+

Pela segunda edição consecutiva, os Estados Unidos ficaram pelo caminho no Mundial de Basquete. Nesta sexta-feira (08), a derrota por 113 x 111 para a Alemanha, na semifinal, suscitou reações no mundo da NBA. A mais curiosa e enigmática delas, de LeBron James, que deu a entender uma possível presença nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.

O craque do Los Angeles Lakers deixou um emoji de "olhos atentos" () em postagem do programa Sportscenter, da emissora ESPN, que sugeria um possível time para a Olimpíada. A imagem tem nomes como Jayson Tatum, Jimmy Butler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Stephen Curry, Anthony Davis e o próprio LeBron vestindo o uniforme americano.

Os Estados Unidos e o Canadá, ambos derrotados na semifinal da competição, garantiram as duas vagas das Américas que o Mundial oferecia para Paris-2024. Os americanos ficaram com o ouro em oito das últimas dez edições dos Jogos, incluindo as quatro últimas. No total, têm 16 medalhas de ouro.

Para LeBron, poderia ser uma "última dança" na competição, a qual já disputou três vezes Ficou com o bronze em Atenas-2004 e o ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, mas não participa desde então. Ele terá 39 anos na época da competição.

One last run for The King?



(via @TheDunkCentral) pic.twitter.com/5poWioi8rV — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 8, 2023

Veja também

Tênis Djokovic vence Shelton e vai à sua décima final de US Open