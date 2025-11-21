A- A+

Basquete LeBron estreia na 23ª temporada da NBA e relata mudança na relação com o filho Bronny Astro dos Lakers volta após lesão no nervo ciático e reencontra o filho em quadra

LeBron James, considerado um dos maiores jogadores da história da NBA, iniciou na quarta-feira sua 23ª temporada na liga, um marco inédito no basquete profissional.

Aos 40 anos, o astro do Los Angeles Lakers retornou às quadras após se recuperar de uma lesão no nervo ciático da perna direita, que o deixou fora dos 14 primeiros jogos da equipe.

A estreia marcou também o reencontro em quadra com seu filho, Bronny James, com quem fez história no ano passado ao formar o primeiro duo pai e filho a atuar juntos em uma partida oficial da NBA.

LeBron só pôde estrear no atual campeonato por conta da recuperação lenta da lesão no nervo ciático, que afetava a mobilidade e causava dores intensas. A volta aconteceu no oitavo ano defendendo os Lakers, consolidando sua permanência na franquia que o recebeu em 2018.

Mesmo com a equipe já em ritmo de temporada, o jogador foi recebido com festa pelos torcedores e assumiu imediatamente papel central na rotação de Darvin Ham.

Após a vitória sobre o Utah Jazz, LeBron falou sobre a evolução do filho, que acaba de completar 21 anos:

— Tem sido incrível vê-lo, observar o desenvolvimento. Ele ainda é muito jovem. Segue aprendendo e melhorando a cada oportunidade.

O veterano também admitiu que, apesar de dividirem o vestiário e o dia a dia dos Lakers, a dinâmica entre os dois já não é a mesma de meses atrás:

— Somos companheiros de equipe agora. Não conversamos tanto quanto antes.

A mudança, segundo pessoas próximas ao jogador, faz parte do processo de Bronny ganhar autonomia dentro da liga e construir seu próprio caminho, sem depender da influência direta do pai.

