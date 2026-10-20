LeBron estreia pelos 76ers em sua 24ª temporada na NBA, adaptado a mudanças e em busca do título

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Embalada pela estreia oficial de LeBron James no Philadelphia 76ers, a temporada da NBA começa hoje justamente com um confronto entre o time do principal astro da liga e o New York Knicks, atual campeão.



A bola sobe às 20h, com transmissão da ESPN e do streaming Disney+. Também entram em quadra Detroit Pistons e Boston Celtics, às 16h, além de San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, às 22h30.





Prestes a completar 42 anos, LeBron, jogador mais velho da NBA atualmente, entra em sua 24ª temporada defendendo a quarta — e provavelmente última — franquia da carreira. E se vê em uma liga completamente diferente daquela que encontrou quando estreou, em 29 de outubro de 2003.



O astro, por sua vez, segue se reinventando para, mesmo em meio ao natural declínio físico imposto pela idade, tentar conduzir os 76ers ao inédito título da NBA.



Outro tipo de jogo

Na última temporada regular, quando atuou em 60 partidas pelo Los Angeles Lakers, LeBron teve a mesma média de pontos da temporada 2003/2004, quando debutou na NBA pelo Cleveland Cavaliers. Foram exatos 20,9 pontos por jogo.



Sua presença, porém, foi inferior, com 19 partidas a menos em relação aos tempos de juventude. Também ficou em média seis minutos a menos em quadra. Por outro lado, cresceram os rebotes, as assistências e o aproveitamento nos arremessos.

LeBron James, astro da NBA. Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP





Se os números de LeBron tiveram pequena variação — o astro está mais produtivo por sua inteligência e pela experiência adquirida ao longo dos anos —, não se pode dizer o mesmo da liga em geral.



São vários os recortes capazes de expor essa transformação, como o aumento na pontuação alcançada por cada equipe, muito por conta do crescimento das tentativas de arremessos de três pontos: a diferença de 2003 para cá é de 148,3%.



Na temporada de estreia de LeBron James, aproximadamente um a cada cinco arremessos de quadra era uma tentativa de três pontos. Agora, são dois a cada cinco. Amigo de LeBron, Stephen Curry, do Golden State Warriors, é visto por muitos como o responsável por liderar essa mudança de comportamento na liga.



Pai dos jogadores

Outro aspecto que reflete a passagem do tempo e as mudanças durante a era LeBron James na NBA é o fato de dezenas de atletas em atividade na liga terem nascido já depois da estreia do astro.



O francês Victor Wembanyama e o americano Cooper Flagg, estrelas de Spurs e Dallas Mavericks, respectivamente, são dois exemplos. No 76ers, o jovem de 21 anos V. J. Edgecombe, nascido nas Bahamas, é um caso mais próximo.



— Nunca (imaginei que jogaria com LeBron). Achei que ele teria se aposentado há anos. Ele tem a mesma idade do meu pai, e o filho (Bronny James, ala-armador dos Lakers) dele é mais velho que eu. Isso é uma loucura — disse Edgecombe à ESPN americana.

Edgecombe, atleta dos 76ers. Foto: Brian Babineau / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP





Jaylen Brown, outra estrela dos 76ers, compartilha a empolgação do colega.



— O meu eu de 12 anos está na lua. Estou jogando com um dos melhores de todos os tempos, se não for o melhor. Crescemos assistindo a ele, e é um privilégio tê-lo no vestiário, no ônibus, nos treinos — festeja.



Rivais nesta noite, Philadelphia 76ers e New York Knicks são dois fortes concorrentes ao título da NBA, que teve campeões diferentes nos últimos oito anos. Os Spurs de Wembanyama, que perderam a decisão da última temporada para os Knicks, também. A lista de favoritos tem ainda o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

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