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Basquete LeBron James avalia 10 possíveis novas equipes, diz seu agente O astro confirmou a saída do Los Angeles Lakers e procura nova casa para próxima temporada

Rich Paul, agente do astro LeBron James, afirmou que seu cliente tem dez destinos "realistas" para jogar a próxima temporada da NBA, após a confirmação de sua saída do Los Angeles Lakers.

Aos 41 anos, 'King' James busca uma nova equipe com a qual possa ampliar para 24 o seu recorde de temporadas disputadas na liga americana de basquete.

O futuro do maior pontuador da história da NBA é a grande incógnita do atual mercado de jogadores, e seu poderoso agente alimentou as especulações em um novo episódio de seu podcast, "Game Over", lançado na sexta-feira (3).

Paul apresentou as opções que LeBron está considerando, sendo cinco delas as mais cotadas: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets.

Além desse grupo, o agente também mencionou Dallas Mavericks, Boston Celtics, San Antonio Spurs, New York Knicks e Golden State Warriors.

Os Warriors eram vistos como os principais candidatos a contratar James, que formaria dupla com seu grande amigo Stephen Curry, mas Paul os colocou bem abaixo na lista.

"Pensem o que quiserem. Este é só o meu tabuleiro", afirmou.

"Se os Knicks não tivessem sido campeões, nem sequer haveria uma lista. Ele iria para os Knicks", afirmou.

Quanto aos principais candidatos, Paul afirmou que "tudo mudou" para os Sixers após a contratação, nesta semana, de Jaylen Brown, destaque do Boston Celtics na última década.

Em meio às especulações, o agente chegou colocar em dúvida a despedida de LeBron, que completa 42 anos em dezembro, depois da próxima temporada.

"Quem disse que este vai ser o último ano dele?", perguntou.

Construindo seu novo projeto em torno de Luka Doncic, os Lakers chegaram a um acordo nesta sexta-feira pela transferência do pivô DeAndre Ayton ao Washington Wizards em troca de Jaden Hardy e duas escolhas de segunda rodada do Draft, segundo a ESPN.

Ayton, a primeira escolha do Draft de 2018, ainda não se firmou na liga e está deixando Los Angeles após uma temporada decepcionante.

Os Lakers já contrataram um novo pivô titular nesta semana: Walker Kessler, do Utah Jazz.

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