BASQUETE LeBron James cogita aposentadoria após eliminação dos Lakers: "Tenho muito o que pensar" Mesmo tendo mais um ano de contrato com a franquia de Los Angeles e com o sonho de atuar ao lado de seu filho, astro não confirmou que voltará a atuar na próxima temporada

O Los Angeles Lakers deu adeus às chances de título da NBA após ser superado pelo Denver Nuggets, nesta segunda-feira (22), em partida que decretou a derrota por 4 a 0 na final da Conferência Oeste. Mas o cenário pode ficar ainda pior. Isso porque o astro LeBron James não garantiu que voltará para a próxima temporada e cogitou se aposentar.

— Não é divertido não poder chegar à final. Vamos ver o que acontece no futuro. Não sei. Tenho muito em que pensar, para ser honesto. Apenas comigo, avançando pessoalmente com o jogo de basquete, tenho muito em que pensar — declarou LeBron James, que disputou a sua 20ª temporada na NBA aos 38 anos.

A declaração de LeBron James surpreendeu a todos porque o ala-armador ainda tem mais um ano de contrato com os Lakers. Ele deve faturar US$ 46,7 milhões, sendo o maior salário da equipe. O astro também tem uma opção de jogador para estender seu contrato para o ano seguinte por US$ 50,4 milhões.





Outro fator é que LeBron nunca escondeu o desejo de atuar com seu filho Broony, que estará apto para atuar na liga a partir de 2025. No entanto, segundo a imprensa norte-americana, LeBron não descartou tirar um ano sabático.

