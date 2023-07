LeBron James confirma que seguirá jogando na próxima temporada da NBA

A- A+

Menos de dois meses depois de insinuar uma possível aposentadoria do basquete, LeBron James (Lakers) confirmou nesta quarta-feira (13) que continuará nas quadras na próxima temporada da NBA, a 21ª de sua extraordinária carreira.

"Não me interessa quantos pontos mais eu anote, nem o que posso ou não fazer na quadra", afirmou o ala ao receber um dos prêmios durante a cerimônia do ESPY Awards, realizada anualmente pela rede esportiva ESPN, em Los Angeles, na Califórnia.

"A verdadeira questão para mim é: posso continuar jogando sem enganar neste jogo? No dia em que não puder dar tudo de mim na quadra, estarei acabado", disse ele.

"Felizmente para vocês, esse dia não é hoje", garantiu 'King James' com um sorriso, arrancando aplausos dos presentes à festa de gala no Dolby Theatre em Hollywood.

LeBron, um dos melhores jogadores de basquete da história e vencedor de quatro anéis, disparou o alarme dos torcedores da NBA no dia 22 de maio ao dar a entender que estava pensando em se aposentar após a estrondosa eliminação do Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets nos playoffs por um agregado de 4-0.

"Vamos ver o que acontece a partir de agora. Não sei. Tenho muito em que pensar, para ser sincero" sobre "seguir adiante com o basquete", disse James na coletiva de imprensa após o último jogo contra o Denver, no qual somou 40 pontos e 10 rebotes sem descansar um minuto sequer.

James, de 38 anos, tem mais duas temporadas em seu contrato com o Lakers, mas na segunda ele tem a opção de se tornar um agente livre.

O jogador sempre declarou sua intenção de continuar no campeonato até jogar com seu filho Bronny, que pode ser selecionado no Draft de 2024.

Nesta quarta-feira, James recebeu o prêmio ESPY por se estabelecer como o maior cestinha de todos os tempos da NBA na última temporada, superando o recorde de Kareem Abdul-Jabbar.

Na mesma noite de gala, o craque Lionel Messi recebeu dois prêmios de 'melhor desempenho em um campeonato', pelo triunfo com a Argentina na Copa do Mundo do Catar-2022 e de melhor futebolista do ano.

O capitão da 'Albiceleste', que não compareceu à cerimônia, desembarcou na terça-feira (11) em Miami (Flórida) para ser apresentado esta semana como a nova estrela do Inter Miami da Liga Norte-Americana de Futebol (MLS).

