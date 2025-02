LeBron James consegue novo feito e supera Michael Jordan em vitória dos Lakers

A- A+

Na vitória suada do Los Angeles Lakers contra o Portland Trail Blazers, LeBron não só liderou a equipe para o resultado como também atingiu um novo feito pessoal: tornou-se o único jogador da História da NBA a marcar 40 pontos em mais de uma partida.

O perfil da NBA nas redes sociais exaltou as duas lendas do basquete e ressaltou o feito único de LeBron. "Hoje, LeBron James se tornou o PRIMEIRO jogador na história da NBA a ter múltiplos jogos de 40+ PT aos 40+ anos! Michael Jordan é o único outro jogador a ter um jogo de 40-PT aos 40, com 1".





LeBron já havia se tornado, depois de anotar 42 pontos contra o Golden State Warriors no início do mês, o jogador mais velho da liga a fazer uma partida com mais de 40 pontos. Michael Jordan era até então o solo detentor da marca — ele conseguiu o feito pelo Washington Wizards três dias após completar 40 anos em fevereiro de 2003 (38 dias mais velho que LeBron).

Na ocasião, o time de Los Angeles bateu o de São Francisco por 120 a 112. Além disso, ainda pegou 17 rebotes, conseguindo um duplo-duplo.

Além de ser o mais velho a atingir a pontuação, James também detém o recorde de mais novo, já que conseguiu fazer 40 pontos aos 19 anos. A partida aconteceu em 27 de março de 2004, marcando 41 pontos como novato pelo Cleveland Cavaliers contra o New Jersey Nets.

