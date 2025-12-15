A- A+

Basquete LeBron James decide no fim e evita derrota de virada dos Lakers para o Phoenix Suns na NBA Astro converteu dois lances livres a 3,9 segundos do fim e assegurou a vitória da equipe da Califórnia

O Los Angeles Lakers contou com a frieza e a categoria de um de seus principais jogadores para evitar uma derrota de virada na noite deste domingo.

LeBron James converteu dois lances livres a 3,9 segundos do fim e assegurou a vitória da equipe da Califórnia por 116 a 114, tornando-se o herói da partida, válida pela temporada regular da NBA.

O resultado evitou uma incrível reviravolta no placar. O Phoenix perdia por 99 a 79 restando pouco mais de sete minutos, mas apertou o ritmo e assumiu a liderança (114 a 113) com 12 segundos para o fim. Quando a virada parecia definitiva, no entanto, um veterano jogador de 40 anos entrou em cena.

James sofreu falta de Devin Booker em uma tentativa de cesta tripla a 3,9 segundos do fim. O astro, que terminou com 26 pontos, errou o primeiro lance livre, mas converteu os dois seguintes, colocando os Lakers à frente (115 a 114).

Os Suns foram para o tudo ou nada, mas novamente LeBron apareceu para bloquear um chute de Grayson Allen. Marcus Smart sofreu a falta ao pegar o rebote, converteu um lance livre e definiu o marcador em 116 a 114.

Luka Doncic marcou 29 pontos e terminou a partida como cestinha. Além de ter finalizado o confronto como um dos protagonistas, o atleta esloveno foi a principal peça ofensiva de sua equipe. Pelo lado dos Suns, quem mais pontuou foi Devin Booker: 27.

Em uma rodada que contou com mais sete partidas, o Portland Trail Blazers fez valer o seu mando de quadra e derrotou o Golden State Warriors por 136 a 131 em um confronto bastante disputado no Moda Center.

Jerami Grant e Shaedon Sharpe terminaram o jogo com a mesma pontuação (35) e lideraram os anfitriões no triunfo. O destaque do duelo, no entanto, foi Stephen Curry. Ele terminou a partida com incríveis 48 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.

Com a pontaria calibrada, o armador dos Warriors converteu 12 de 19 arremessos triplos e ficou a apenas um ponto de igualar a sua melhor marca na carreira, estabelecida no início da temporada 2016/2017.

Confira os jogos da rodada deste domingo na NBA:

Indiana Pacers 89 x 108 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 111 x 119 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 120 x 117 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 127 x 82 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 117 x 103 Sacramento Kings

Chicago Bulls 104 x 114 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 114 x 116 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 136 x 131 Golden State Warriors

