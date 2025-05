A- A+

ESPORTES LeBron James desmente mito de gastar US$ 1 milhão por ano com cuidados corporais: "Tomo suco verde" Atleta compartilhou detalhes de sua rotina de cuidados corporais, destacando a importância de uma alimentação balanceada, sono adequado e exercícios regulares

Em entrevista recente ao programa "The Pat McAfee Show", LeBron James, estrela do Los Angeles Lakers, abordou os rumores de que gastaria cerca de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,9 milhões) anualmente para manter seu corpo em forma. Com bom humor, o jogador de 40 anos desmentiu a informação:

— Cara, não sei de onde saiu essa m****... Sim, cuido do meu corpo, mas não gasto tudo isso — afirmou LeBron, rindo da especulação.





A declaração veio após anos de especulações sobre os investimentos do atleta em sua saúde física. LeBron é conhecido por sua longevidade e desempenho consistente na NBA, o que alimentou teorias sobre gastos exorbitantes com treinadores pessoais, nutricionistas e equipamentos de ponta.

Durante a entrevista, LeBron compartilhou detalhes de sua rotina de cuidados corporais, destacando a importância de uma alimentação balanceada, sono adequado e exercícios regulares. Ele enfatizou que, embora invista em sua saúde, os valores estão longe dos números divulgados pela mídia.

— De manhã, tomo um suco verde ou alguma fruta, mas não faço uma refeição completa até chegar em casa do treino, lá pela uma ou duas da tarde. Não tomo creatina, apenas vitaminas naturais. Se eu como alguma coisa depois do treino, é um smoothie de frutas porque queimei muitas calorias. E à noite, aveia embebida.

