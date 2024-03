LeBron James deve chegar aos 40 mil pontos na NBA; craque também está próximo de recorde de Oscar

A- A+

Aos 39 anos, LeBron James está muito perto de viver mais um momento histórico de sua já lendária carreira na NBA. Já consagrado como o maior cestinha da história, o atleta está a nove pontos de chegar à inédita marca de 40 mil pontos na temporada regular do basquete americano. A marca tem tudo para ser alcançada na noite deste sábado, quando seu Los Angeles Lakers recebe o Denver Nuggets, atual campeão, na Crypto.com Arena.

Bastam apenas cinco bolas de dois pontos, três arremessos de três ou qualquer outra combinação que o craque faça em quadra para chegar ao número mágico. O que não deve ser difícil, já que LeBron vive uma das melhores semanas da temporada. Na madrugada de quinta-feira ele ajudou os Lakers a conseguirem virada incrível sobre o rival Los Angeles Clippers: foram 34 pontos na vitória por 116 a 112. Já contra o Washington Wizards, na madrugada de sexta, marcou mais 31 e a franquia de Los Angeles venceu por 134 a 131.

Agora, são 39.991 pontos (o segundo maior pontuador é Kareem Abdul-Jabbar, com 38.387) na conta de LeBron. A chegada aos 40 mil, acompanhada de perto pela liga, deve ser marcada por homenagens ainda na quadra. O craque disputa sua 21ª temporada na NBA.



"Não posso sentar aqui e dizer que não significa nada. Ninguém nunca conseguiu isso, e estar nessa posição nesse ponto da minha carreira é bem legal. É o ponto mais altos das coisas que fiz na carreira? Não. Significa algo? Com certeza absoluta, por que não significaria? [...] Conquistar coisas nessa liga, com os maiores que já jogaram na NBA, é um sonho. Esses feitos e marcas significam algo para mim. É claro que tem um ordem do que é mais importante, mas com certeza significam algo. Eu estaria mentindo se dissesse que não" afirmou LeBron após a vitória sobre os Wizards, em declarações publicadas pelo site The Athletic.

Recorde de Oscar Schmidt

A chegada aos 40 mil pontos deixará LeBron ainda mais perto de se tornar o maior cestinha da história do basquete, superando recorde do brasileiro Oscar Schmidt. Faltam apenas 134 pontos para que o atleta americano alcance o "Mão Santa", que marcou 49.737 pontos ao longo de toda a carreira por times do Brasil e da Europa, além da seleção brasileira.

Além dos 39.991 pela temporada regular da NBA, LeBron tem também 8.023 pontos em playoffs; 52 pontos no torneio play-in; 24 no In Season Tournament (a Copa da NBA); 979 pela seleção americana; 487 em All-Star Games e outros jogos do fim de semana das estrelas e 47 pontos em partidas internacionais pelos times em que atuou. Somando tudo, 49.603 pontos.

Com média de 25,3 pontos por partida na temporada, a tendência é que LeBron alcance a marca de Oscar ainda este mês.

