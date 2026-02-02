A- A+

BASQUETE LeBron James é eleito pela 22ª vez para o All Star Game; veja lista de reservas divulgada pela NBA É a primeira vez que astro não está entre os titulares

A NBA divulgou a lista dos reservas do All-Star Game, que será disputado dia 15 de janeiro, no Intuit Dome, ginásio do LA Clippers. O principal destaque da lista divulgada no domingo é LeBron James, eleito pelo 22° ano consecutivo. Desde o segundo ano do astro na liga, em 2004/2005, ele nunca ficou fora do evento. Porém, é a primeira em que o camisa 23 será reserva.

A lista geral deste ano tem um alto número de estreantes. São seis no total, sendo três no leste e três no oeste: Jalen Johnson, Jalen Duren, Norman Powell, Jamal Murray, Chet Holmgren e Deni Avdija. Os Clippers, que sediam o evento, não tiveram jogadores eleitos, mesmo contando com as boas temporadas de James Harden e Kawhi Leonard.





Confira os elencos

Conferência Leste

Titulares

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)*

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers);

*O grego está lesionado e será substituído por outro jogador, ainda não anunciado.

Reservas

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Jalen Johnson (Atlanta Hawks)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Norman Powell (Miami Heat)

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Jalen Duren (Detroit Pistons)

Conferência Oeste

Titulares

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Reservas

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Jamal Murray (Denver Nuggets)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Kevin Durant (Houston Rockets)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Formato inédito

O All-Star Game terá um formato inédito em 2026. Serão três times, com oito jogadores cada: dois formados apenas por americanos e um formado por estrangeiros. O Time Mundo será composto por: Giannis Antetokounmpo (quem o substituir), Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama (titulares), Pascal Siakam, Jamal Murray e Deni Avdija. Os Times EUA ainda serão divulgados.

Os três times vão se enfrentar em jogos de 12 minutos cada. Ao fim das três partidas, os dois melhores disputarão a final em um jogo de 12 minutos.

