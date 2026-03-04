A- A+

Basquete LeBron James está a três cestas de superar marca histórica que existe há quase quatro décadas na NBA Astro dos Lakers pode ultrapassar recorde de 15.837 arremessos convertidos

Quando Kareem Abdul-Jabbar disputou sua última partida de temporada regular na NBA, encerrou uma carreira que deixaria marcas profundas na liga.

Naquela noite, após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Seattle SuperSonics por 121 a 117, o pivô consolidava recordes que atravessariam décadas.

Entre eles, um número emblemático: 15.837 cestas de quadra convertidas ao longo da carreira — média de 10,1 por jogo. Um feito que resistiu por 37 anos. Agora, outro ícone da franquia pode tomar esse posto.

LeBron James entra em quadra contra o Denver Nuggets precisando de apenas três cestas para se tornar o jogador com mais arremessos convertidos na história da NBA.

Com duas, empata o recorde. Com três, assume isoladamente a liderança. Até o momento, LeBron soma 15.835 cestas convertidas — média de 9,8 por partida. Um número que reforça sua longevidade e regularidade ao longo de mais de duas décadas na liga.

O simbolismo é ainda maior por acontecer com dois jogadores que marcaram eras diferentes do mesmo time. Kareem foi protagonista na dinastia dos anos 1980. LeBron liderou o título de 2020 e mantém os Lakers competitivos mesmo em fim de carreira.

