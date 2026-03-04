Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Basquete

LeBron James está a três cestas de superar marca histórica que existe há quase quatro décadas na NBA

Astro dos Lakers pode ultrapassar recorde de 15.837 arremessos convertidos

Reportar Erro
LeBron James pode se tornar o jogador com mais arremessos convertidos na história da NBALeBron James pode se tornar o jogador com mais arremessos convertidos na história da NBA - Foto: Wally Skalij/Getty Images/AFP

Quando Kareem Abdul-Jabbar disputou sua última partida de temporada regular na NBA, encerrou uma carreira que deixaria marcas profundas na liga.

Naquela noite, após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Seattle SuperSonics por 121 a 117, o pivô consolidava recordes que atravessariam décadas.

Entre eles, um número emblemático: 15.837 cestas de quadra convertidas ao longo da carreira — média de 10,1 por jogo. Um feito que resistiu por 37 anos. Agora, outro ícone da franquia pode tomar esse posto.

Leia também

• Lakers conquistam vitória de virada sobre Pelicans com arrancada no último quarto na NBA

• Luka Doncic e LeBron James brilham e comandam vitória dos Lakers sobre os Kings na NBA

• Gui Santos assina renovação de R$ 77 milhões com o Golden State Warriors na NBA

LeBron James entra em quadra contra o Denver Nuggets precisando de apenas três cestas para se tornar o jogador com mais arremessos convertidos na história da NBA.

Com duas, empata o recorde. Com três, assume isoladamente a liderança. Até o momento, LeBron soma 15.835 cestas convertidas — média de 9,8 por partida. Um número que reforça sua longevidade e regularidade ao longo de mais de duas décadas na liga.

O simbolismo é ainda maior por acontecer com dois jogadores que marcaram eras diferentes do mesmo time. Kareem foi protagonista na dinastia dos anos 1980. LeBron liderou o título de 2020 e mantém os Lakers competitivos mesmo em fim de carreira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter