LeBron James estreia na temporada com recorde e leva os Lakers à vitória sobre Utah Jazz na NBA
Atleta foi ovacionado ao ser anunciado como titular do time
Os torcedores que compareceram à Crypto.com Arena, nesta terça-feira (18), viveram uma noite memorável ao contemplar a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 140 a 126 pela rodada da NBA. LeBron James fez a sua estreia, ajudou seu time a triunfar e bateu mais um recorde na consagrada carreira ao iniciar a sua 23ª temporada na NBA.
Aos 40 anos, o astro estava afastado desde o início da competição devido a uma dor ciática e se ausentou dos primeiros 14 jogos. Dono da carreira mais longeva da história da Liga (superou Vince Carter, que alcançou 22 temporadas), ele comentou sobre o seu retorno.
"O ritmo dos caras me testou, mas fiquei feliz com a maneira como consegui acompanhar a intensidade do jogo. Conforme a partida avançou, meu fôlego melhorou bastante. Ainda estou voltando, obviamente. Foi o primeiro jogo em sete meses, então tudo o que aconteceu era esperado", afirmou.
James retornou às atividades com bola na semana passada e seu primeiro treino com os companheiros aconteceu nesta segunda-feira. Em quadra pela 1.561ª vez na carreira, o lendário atleta foi ovacionado ao ser anunciado como titular.
"Eu me encaixo em qualquer time. Só de assistir aos jogos, já estava me colocando (mentalmente) na posição em que poderia entrar e como poderia ter sucesso auxiliando esses caras. Ainda consigo atrair muita atenção quando estou driblando com a bola", comemorou.
LeBron não pontuou nos primeiros 11 minutos de partida, mas logo encontrou seu ritmo. Após acertar duas cestas de três no segundo quarto, ele, enfim, "deslanchou" e encerrou o duelo com 11 pontos e 12 assistências no tempo em que esteve em quadra (cerca de 30 minutos).
Na partida, Luka Doncic foi o cestinha (37) e ainda deu dez assistências, ajudando os Lakers a se posicionar na quarta colocação da Conferência Oeste com 11 triunfos em 15 compromissos.
Pelo lado do Utah Jazz, Keyonte George anotou 34 pontos, mas não evitou a quinta derrota da equipe nos últimos sete confrontos. Na classificação, a franquia de Salt Lake City aparece no 10º posto do mesmo lado.
Em uma rodada que contou com um total de seis jogos, Desmond Bane foi o cestinha do embate (23) que levou o Orlando Magic à vitória de 121 a 113 sobre o Golden State Warriors, no confronto disputado no Kia Center.
Com foco no jogo coletivo, a franquia de Orlando obteve um importante resultado atuando em casa e agora ocupa o 10º lugar no Leste. Já pelos Warriors, o destaque na pontuação ficou por conta de Stephen Curry (34) e Jimmy Butler (33). Na classificação, o time figura na oitava posição do Oeste.
Confira o resultado das partidas da noite desta terça-feira:
Orlando Magic 121 x 113 Golden State Warriors
Brooklyn Nets 99 x 113 Boston Celtics
Atlanta Hawks 112 x 120 Detroit Pistons
San Antonio Spurs 111 x 101 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 140 x 126 Utah Jazz
Portland Trail Blazers 110 x 127 Phoenix Suns
Acompanhe os jogos da noite desta quarta
Cleveland Cavaliers x Houston Rockets
Indiana Pacers x Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers x Toronto Raptors
Miami Heat x Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves x Washington Wizards
New Orleans Pelicans x Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings
Dallas Mavericks x New York Knicks
Portland Trail Blazers x Chicago Bulls