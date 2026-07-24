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BASQUETE LeBron James explica acerto com Philadelphia 76ers na NBA: 'Fazer um time campeão' Astro de 41 anos chegou a um acordo de duas temporada com a franquia da Filadélfia, segundo a imprensa americana

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Após semanas de especulações sobre seu futuro, LeBron James confirmou sua decisão de seguir a carreira na NBA aos 41 anos, e revelou os motivos que o levaram a acertar com o Philadelphia 76ers. Em uma longa declaração publicada nas redes sociais, o astro que disputou as últimas temporadas no Los Angeles Lakers abriu seu coração afirmando que ainda tem motivação para competir em alto nível, e buscar um título com a franquia da Conferência Leste.

"Pensei que tinha terminado (a carreira) quando a temporada (2025/26) acabou. Eu não estava pronto para anunciar isso, e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas tinha quase certeza de que havia jogado minha última partida. Fui sincero naquela última coletiva de imprensa, quando disse que precisava olhar para dentro de mim e decidir se ainda amo este esporte. Eu ainda realmente amo, e tenho mais a oferecer", disse LeBron no X, dando a entender que os Sixers serão seu último time:

"Acredito que posso ajudar a transformar o Philadelphia 76ers em um time campeão, e estou muito empolgado para energizar uma nova torcida e começar essa jornada incrível uma última uma vez.", garantiu LeBron.

Leia a declaração de Lebron:

Pensei que tinha terminado quando a temporada acabou. Eu não estava pronto para anunciar isso e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas tinha quase certeza de que havia jogado minha última partida. Fui sincero naquela última coletiva de imprensa quando disse que precisava olhar para dentro de mim e decidir se ainda amo este esporte. Eu realmente ainda amo este esporte e tenho mais a oferecer.

As últimas semanas foram realmente especiais. Nunca tive a oportunidade de não saber o que fazer e tirar um tempo de verdade apenas para pensar. Passei meses incríveis com as pessoas que amo, tentando definir os próximos passos. Esta é a minha decisão final. Não estou fazendo isso por dinheiro. Não estou fazendo isso pela família. Por que estou realmente jogando neste momento?

Ainda quero fazer sacrifícios. Ainda quero trabalhar. Ainda quero batalhar duro. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir novamente a conquista de um campeonato.

Acredito que posso ajudar a transformar o Philadelphia 76ers em um time campeão, e estou muito empolgado para energizar uma nova torcida e começar essa jornada incrível mais uma vez.

Obrigado, LA. Amarei Miami para sempre, e o nordeste de Ohio será sempre o meu lar!

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