LeBron James falha na última bola, Banchero brilha e Magic vira sobre os Lakers na NBA
Paolo Banchero brilhou no último quarto, comandou a reação e garantiu a virada do Orlando Magic por 110 a 109
O Los Angeles Lakers amargou mais uma derrota na Crypto Arena. E, desta vez, com doses de crueldade. LeBron James falhou na última bola da partida e, pela primeira vez na temporada, a equipe saiu derrotada após chegar em vantagem no último período.
O italiano Paolo Banchero deu show no quarto decisivo e o Orlando Magic virou para 110 a 109.
Depois de mandar nos três primeiros períodos e andar sempre na frente do marcador - chegou a ter vantagem de 12 pontos -, os Lakers viram o rival reagir e o quarto final foi de alternâncias no placar.
Apenas quando fez 83 a 81 que o Magic liderou pela primeira vez. Banchero resolveu desencantar no momento decisivo, anotando 17 dos seus 36 pontos nos últimos 12 minutos - ainda pegou 10 rebotes.
Restando 26 segundos, os Lakers tinham um ponto de vantagem após enterrada de LeBron. Mas Carter Jr. anotou, de bandeja, restando sete no cronômetro. Uma cesta simples era suficiente para o time da casa e o técnico JJ Redick pediu tempo para armar a jogada vitoriosa.
Luka Doncic seria o responsável por decidir. O esloveno recebeu a saída lateral de LeBron James, mas não mostrou confiança em arremessar e devolveu ao companheiro, que não estava bem posicionado para definir e acabou desperdiçando o lance final.
Agora são quatro derrotas dos Lakers nos últimos seis jogos e a queda para a sexta posição da Conferência Oeste, com 34 triunfos e 23 tropeços. O Magic é sétimo do Leste, colocado no Philadelphia 76ers, que bateram o Indiana Pacers por imponentes 135 a 114.
Confira os resultados de terça-feira (24):
Indiana Pacers 114 x 135 Philadelphia 76ers
Atlanta Hawks 119 x 98 Washington Wizards
Brooklyn Nets 114 x 123 Dallas Mavericks
Cleveland Cavaliers 109 x 94 New York Knicks
Toronto Raptors 107 x 116 Oklahoma City Thunder
Chicago Bulls 99 x 131 Charlotte Hornets
Milwaukee Bucks 128 x 117 Miami Heat
New Orleans Pelicans 113 x 109 Golden State Warriors
Phoenix Suns 81 x 97 Boston Celtics
Portland Trail Blazers 121 x 124 Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers 109 x 110 Orlando Magic
Acompanhe os jogos desta quarta-feira (25):
Memphis Grizzlies x Golden State Warriors
Toronto Raptors x San Antonio Spurs
Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers
Houston Rockets x Boston Celtics