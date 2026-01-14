A- A+

Basquete LeBron James flerta com "triple-double" e Los Angeles Lakers "atropela" o Atlanta Hawks na NBA Franquia da Califórnia fechou o jogo contra o Atlanta Hawks com o placar de 141 a 116

Um massacre. Assim pode ser resumida a atuação do Los Angeles Lakers no confronto contra o Atlanta Hawks na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, pela temporada regular da NBA.

Com 81 pontos assinalados apenas no primeiro tempo, a franquia da Califórnia fechou o jogo com o placar de 141 a 116, em noite de LeBron James, que fez a festa de sua torcida.

O astro de 41 anos flertou com um 'triple-double', ao marcar 31 pontos, oferecer dez assistências e pegar nove rebotes. Ele ficou muito próximo de se tornar o jogador mais velho da NBA a atingir tal marca em sua 23ª temporada na competição.

A idade avançada tem sido um obstáculo e, ao mesmo tempo, um incentivo para o jogador se manter em alto nível. LeBron admitiu o peso do esforço com horas diárias de recuperação fora das quadras, mas disse estar valendo a pena.

"Ah, eu sinto (o esforço). Estou sentindo agora mesmo. Mas estou pronto para ir para casa, comer alguma coisa e encerrar o jogo. Estou sentindo (cansaço) agora, com certeza", afirmou no fim do duelo.

James surpreendeu o técnico JJ Redick ao entrar em quadra contra os Hawks. O atleta não jogava duas partidas seguidas desde seu retorno da dor ciática que atrasou sua estreia na temporada, em meados de novembro.

"Sua resistência competitiva é fora de série. Não esperávamos que conseguisse atuar. É a natureza de um corpo de 41 anos que joga muitos minutos", afirmou o treinador dos Lakers, satisfeito com a dedicação LeBron.

No duelo, Luka Doncic contribuiu com 27 pontos e 12 assistências para os Lakers, que abriram uma vantagem de 32 pontos no início do segundo tempo e resistiram com competência à reação tardia dos Hawks.

Em uma rodada que contou com um total de sete partidas, Shai Gilgeous-Alexander liderou o Oklahoma City Thunder na vitória de 119 a 98 sobre o San Antonio Spurs em encontro disputado no Paycom Center. Foi o primeiro triunfo de sua equipe diante do rival em quatro embates na temporada.

Em outro confronto, o Golden State Warriors derrotou o Portland Trail Blazers por 119 a 97, no Chase Center, e o resultado positivo contou com participação do brasileiro Gui Santos.

O jovem brasiliense saiu do banco de reservas para marcar seis pontos, dar seis assistências e pegar quatro rebotes.

Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira:

Miami Heat 127 x 121 Phoenix Suns

Houston Rockets 119 x 113 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 106 x 139 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 116 x 122 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 119 x 98 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 141 x 116 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 119 x 97 Portland Trail Blazers

Acompanhe as partidas desta quarta-feira pela rodada da NBA:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Sacramento Kings x New York Knicks

Los Angeles Clippers x Washington Wizards

