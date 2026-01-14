LeBron James flerta com "triple-double" e Los Angeles Lakers "atropela" o Atlanta Hawks na NBA
Franquia da Califórnia fechou o jogo contra o Atlanta Hawks com o placar de 141 a 116
Um massacre. Assim pode ser resumida a atuação do Los Angeles Lakers no confronto contra o Atlanta Hawks na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, pela temporada regular da NBA.
Com 81 pontos assinalados apenas no primeiro tempo, a franquia da Califórnia fechou o jogo com o placar de 141 a 116, em noite de LeBron James, que fez a festa de sua torcida.
Leia também
• Anthony Edwards decide no fim e Minnesota Timberwolves derrota os Spurs de virada na NBA
• Jogo da NBA é suspenso em Chicago por condensação na quadra; entenda
• Houston Rockets vencem Phoenix Suns e Kevin Durant é decisivo em vitória contra ex-clube na NBA
O astro de 41 anos flertou com um 'triple-double', ao marcar 31 pontos, oferecer dez assistências e pegar nove rebotes. Ele ficou muito próximo de se tornar o jogador mais velho da NBA a atingir tal marca em sua 23ª temporada na competição.
A idade avançada tem sido um obstáculo e, ao mesmo tempo, um incentivo para o jogador se manter em alto nível. LeBron admitiu o peso do esforço com horas diárias de recuperação fora das quadras, mas disse estar valendo a pena.
"Ah, eu sinto (o esforço). Estou sentindo agora mesmo. Mas estou pronto para ir para casa, comer alguma coisa e encerrar o jogo. Estou sentindo (cansaço) agora, com certeza", afirmou no fim do duelo.
James surpreendeu o técnico JJ Redick ao entrar em quadra contra os Hawks. O atleta não jogava duas partidas seguidas desde seu retorno da dor ciática que atrasou sua estreia na temporada, em meados de novembro.
"Sua resistência competitiva é fora de série. Não esperávamos que conseguisse atuar. É a natureza de um corpo de 41 anos que joga muitos minutos", afirmou o treinador dos Lakers, satisfeito com a dedicação LeBron.
No duelo, Luka Doncic contribuiu com 27 pontos e 12 assistências para os Lakers, que abriram uma vantagem de 32 pontos no início do segundo tempo e resistiram com competência à reação tardia dos Hawks.
Em uma rodada que contou com um total de sete partidas, Shai Gilgeous-Alexander liderou o Oklahoma City Thunder na vitória de 119 a 98 sobre o San Antonio Spurs em encontro disputado no Paycom Center. Foi o primeiro triunfo de sua equipe diante do rival em quatro embates na temporada.
Em outro confronto, o Golden State Warriors derrotou o Portland Trail Blazers por 119 a 97, no Chase Center, e o resultado positivo contou com participação do brasileiro Gui Santos.
O jovem brasiliense saiu do banco de reservas para marcar seis pontos, dar seis assistências e pegar quatro rebotes.
Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira:
Miami Heat 127 x 121 Phoenix Suns
Houston Rockets 119 x 113 Chicago Bulls
Milwaukee Bucks 106 x 139 Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans 116 x 122 Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder 119 x 98 San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers 141 x 116 Atlanta Hawks
Golden State Warriors 119 x 97 Portland Trail Blazers
Acompanhe as partidas desta quarta-feira pela rodada da NBA:
Indiana Pacers x Toronto Raptors
Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls x Utah Jazz
New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets
Dallas Mavericks x Denver Nuggets
Sacramento Kings x New York Knicks
Los Angeles Clippers x Washington Wizards