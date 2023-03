A- A+

filme biográfico LeBron James ganhará filme focado em salto do ensino médio à NBA; veja trailer Craque será interpretado por Mookie Cook, astro do basquete colegial e amigo de seu filho mais velho

Lenda da liga e recém-coroado maior pontuador da história da NBA, LeBron James ganhará um filme biográfico. O serviço de streaming Peacock divulgou na noite desta terça-feira o trailer de "Shooting Stars", que contará a história dos anos colegiais de LeBron James, seus amigos e sua projeção à maior liga de basquete do mundo. Assista ao trailer:

Revelado pela St. Vincent-St. Mary High School, na cidade de Akron, Ohio, o craque foi um dos 41 jogadores na história da liga recrutados diretamente do ensino médio, sem passar pelo basquete universitário, uma prática que hoje é proibida. Da lista, foi um dos três únicos a serem selecionados como primeira escolha geral do Draft, junto a Dwight Howard e Kwame Brown.

O filme trará Mookie Cook, estrela do basquete escolar de nível médio que está a caminho da universidade de Oregon, no papel do astro. Cook é amigo do filho mais velho de LeBron, Bronny James. Jett Howard, jogador da universidade de Michigan, interpreta Carmelo Anthony, que foi selecionado no mesmo Draft de LeBron, em 2003, e virou um dos grandes amigos do camisa 6.

Wood Harris, Caleb McLaughlin, Natalie Paul, Algee Smith e Dermot Mulroney completam o elenco, com direção de Chris Robinson. A estreia é no dia 2, exclusivamente na plataforma. Não há informações sobre lançamento no Brasil.

