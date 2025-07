A- A+

Polêmica Ex-NBA diz que LeBron James forjou lesão para escapar do doping por esteroides Jeff Teague afirmou, sem apresentar provas, que astro do basquete americano 'driblou' testes de esteroides por três semanas e 'depois voltou mais magro'

Em meio à repercussão das notícias de que os Los Angeles Lakers teriam descartado LeBron James de seus planos futuros para que ele não ofuscasse Luka Doncic, o astro do basquete americano teve o nome envolvido em outra controvérsia.

O ex-jogador Jeff Teague — que jogou pelos Hawks, Pacers, Timberwolves e Celtics — disse num podcast que LeBron forjou uma lesão para deliberadamente "driblar" os controles antidoping nos tempos em que atuou pelo Miami Heat, de 2010 a 2014.

Em entrevista ao podcast do Club 520, Teague afirmou, sem apresentar provas, que LeBron se valeu de uma suposta estratégia do atleta para não ser flagrado.

"Ele estava usando esteroides. Ele teve que ficar de fora porque estava usando esteroides. Supostamente", disse Teague, que na época jogava pelo Atlanta Hawks. "Começaram os testes para HGH (hormônio do crescimento), e ele teve que ficar de fora. Ele disse que suas costas doíam e ficou de fora por três semanas. Depois, voltou mais magro", concluiu.

Na fala ao podcast, Teague confundiu duas substâncias proibidas no esporte: os esteroides — substâncias sintéticas utilizadas para auxiliar no aumento da massa muscular e no impulso ao desempenho atlético — e o hormônio do crescimento, produzido pelo corpo para o crescimento celular, a regeneração dos tecidos e a síntese de proteínas.

Além disso, não há dados que comprovem um afastamento de três semanas de LeBron no Miami Heat. O período somaria oito jogos — o craque não ficou de fora de tantas partidas assim até sua temporada 2014-15 no Cleveland Cavaliers.

As acusações do ex-atleta da NBA geraram um rebuliço nas redes sociais. Ele foi cobrado por fãs de LeBron a apresentar provas ou se retratar, diante da gravidade do relato. Pelos stories, Teague voltou atrás.

"Vocês são todos estranhos, eu só estava brincando sobre o Bron. Ele era apenas um cara tranquilo que dominava", escreveu Teague.

