A- A+

NBA LeBron James renova com Lakers por R$ 583 milhões e jogará na NBA até os 41 anos Com o acerto, o camisa 23 vai ter a oportunidade de atuar ao lado do filho, Bronny James

Os fãs de basquete vão poder desfrutar de LeBron James por mais alguns anos. O astro aceitou a proposta e renovou com o Los Angeles Lakers por mais duas temporadas. A informação é dos jornalistas especialistas em NBA Adrian Wojnarowski, da ESPN, e Sams Charania, do site The Athletic.



LeBron James se tornou agente livre no dia 29 de junho, rejeitou a proposta de renovação automática, mas aceitou negociar um novo acordo para permanecer no Los Angeles Lakers pela oferta de US$ 104 milhões (cerca de R$ 583 milhões na cotação atual) por dois anos de contrato.





Aos 39 anos, o astro vai para a sua 22ª temporada na NBA, igualando ao recorde de Vince Carter. LeBron James também tem a oportunidade de aumentar sua vantagem como maior cestinha da história do basquete mundial.



Com o acerto, o camisa 23 vai ter a oportunidade de atuar ao lado do filho. Na terça-feira, Bronny James foi apresentado após ter sido escolhido pela franquia da Califórnia no Draft da semana passada.

Veja também

WIMBLEDON Medvedev sofre, mas vira sobre francês Müller e vai à 3ª rodada de Wimbledon