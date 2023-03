A- A+

Basquete LeBron James pode voltar de lesão antes do fim da temporada regular da NBA Lakers estão na briga por uma vaga nos playoffs

Depois de três semanas parado por lesão, LeBron James retomou os treinos com o Los Angeles Lakers e pode voltar às quadras antes do fim da temporada regular da NBA, informou nesta quinta-feira (23) a imprensa americana.

O ala, de 38 anos, está afastado desde o dia 26 de fevereiro devido a uma lesão no tendão do pé direito.

Os Lakers informaram que o astro retomou as atividades com uma "progressão gradual de seus movimentos", mas não estipularam um prazo para que ele volte a jogar.

Segundo a ESPN e o portal The Athletic, 'King James' tem a intenção de disputar pelo menos os três ou quatro últimos jogos da temporada regular, que possivelmente serão cruciais na luta do time de Los Angeles para se garantir nos playoffs.

Após o fiasco de ter ficado fora da pós-temporada no ano passado, a equipe ocupa atualmente a 10ª posição da Conferência Oeste, a última que dá acesso à repescagem dos playoffs ('play in').

Os Lakers jogam os três últimos jogos da temporada regular em Los Angeles, visitando no dia 5 de abril os Clippers e recebendo no dia 7 o Phoenix Suns e no dia 9 o Utah Jazz, um de seus adversários diretos pela classificação.

Nesta temporada, sua 20ª na NBA, LeBron James tem uma média de 29,5 pontos, 8,4 rebotes e 6,9 assistências por jogo.

Veja também

Sport Sport questiona CBF sobre possibilidade de Juba atuar pelo Bahia em 2023