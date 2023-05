A- A+

Basquete LeBron x Curry; saiba onde assistir ao jogo um do confronto Lakers x Warriors, pelo playoffs da NBA No confronto direto em playoffs, Curry leva vantagem sobre James e o jogo um acontece nesta terça-feira (2)

A partir desta terça-feira (2), mais um capítulo passará a ser escrito na histórica rivalidade entre LeBron James e Stephen Curry, dois dos jogadores mais dominantes da história recente da NBA. Após chegarem como azarões na fase anterior, Lakers e Warriors conquistaram suas vagas em cima do mérito da experiência dos seus principais jogadores e nesta terça-feira (2) fazem o jogo um da semifinal de conferência. A bola laranja sobe a partir das 23h, com transmissão exclusiva do Amazon Prime.

Equipes com retrospectos muito parecidos na temporada regular, Golden State Warriors (6º) e Los Angels Lakers (7º) brigaram partida a partida para definir quem ficaria com a sexta e última vaga direta aos playoffs, que ficou com a equipe de São Francisco.

Os Lakers tiveram que disputar a repescagem - em jogo único - contra o Minessota Timberwolves (8º), numa partida que manteve-se equilibrada até os momentos finais, na qual o time de LeBron só conseguiu vencer já na prorrogração. Em seguida, a equipe de Los Angeles disputou seis jogos contra o Memphis Grizzlies (2º), que era considerado favorito, em uma eliminatória que ficou marcada pela intensa rivalidade protagonizada entre King James e Dillon Brooks. Os Lakers surpeenderam e fecharam a série por 4x2.

Por outro lado, os atuais campeões Golden State Warriors bateram a equipe sensação da temporada, o Sacramento Kings (3º), em uma longa série de sete jogos, por 4x3. A vitória foi um demonstração da força que o elenco comandado pelos Splash Brothers, Steph Curry e Klay Thompson, ainda tem.

No confronto direto entre Curry e LeBron, em confrontos de playoffs, quem leva a melhor é o atleta do Golden State. São quinze vitórias e três títulos para Steph, contra sete vitórias e um título para James.

- Outro confronto do dia -

A partir das 20h30, New York Knicks e Miami Heat fazem o jogo de número dois da série. Na primeira partida, liderados por Jimmy Butler, Miami venceu por 108x101. O confronto também terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.

