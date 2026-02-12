Leclerc domina treinos da pré-temporada de F-1 e faz melhor tempo no Bahrein; Bortoleto é 6º

A- A+

Charles Leclerc foi o mais rápido no segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1 realizado nesta quinta-feira, no Bahrein. Ele fez o tempo de 1min34s273 e repetiu a performance da atividade da manhã com a sua Ferrari quando também foi o mais rápido. Lando Norris, McLaren, surgiu logo atrás e Olive Bearman, da Haas, fechou as três primeiras colocações. Bortoleto foi o sexto.

And Charles went Vrooooom pic.twitter.com/T8xRQoFoWT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2026

O piloto brasileiro fez um bom treino. Ele chegou a sair da pista em uma tomada de tempo, mas conseguiu melhorar o desempenho da sua Audi e chegou a ficar na quinta posição ao andar na casa de 1min36s, num total de 67 voltas. Ao final, ele perdeu uma colocação e finalizou no sexto posto atrás de George Russell (Mercedes), em quarto e Isack Hadjar (Red Bull), em quinto.



Completando as dez primeiras posições do último treinamento do dia, Pierre Gasly, da Alpine, figurou no sétimo lugar seguido por Valtteri Bottas (Cadillac), Alexander Albon (Williams) e o alemão Nico Hülkenberg (Audi).





O treino da tarde contou com duas bandeiras vermelhas. A primeira foi por detritos na pista depois que o retrovisor de Valtteri Bottas se soltou. A segunda paralisação foi provocada pela quebra da Alpine de Pierre Gasly.



Restando sete minutos para o término da sessão, foi realizado um teste de sistema: a bandeira amarela foi acionada simulando um safety car. Já o fim do treino foi dedicado a treinos de largada por parte dos pilotos.



Treino tem visitantes ilustres



O segundo dia de testes realizado no Circuito Internacional do Bahrein contou com personagens famosos tanto do mundo dos esportes quanto do cinema. Como as atividades são abertas, as equipes puderam trazer convidados ilustres. O ator Keanu Reeves, astro do filme Matrix, visitou o paddok. Nesta quinta-feira, ele foi um dos convidados da escuderia Cadillac, estreante na categoria. O artista é figura frequente em etapas da Fórmula 1.



Outro personagem que chamou a atenção neste dia de pré-temporada foi o tenista espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open. O atual número um do ranking da ATP convidado pela Aston Martin, do compatriota Fernando Alonso.

