Leclerc domina último dia de testes de pré-temporada da F1

A- A+

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez o melhor tempo do terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta sexta-feira (23), no Bahrein, à frente da Mercedes do britânico George Russell.

Ao volante de sua modesta Sauber, o chinês Zhou Guanyu completou o "pódio" do dia no circuito de Sakhir.

O atual tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) marcou o quarto melhor tempo, à frente do japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls), quinto.

Entre os pilotos que foram mais rápidos nesta sexta-feira, Verstappen foi o único que optou por usar pneus macios, mais lentos em relação aos médios, usados pelos demais.

O holandês foi amplamente dominante no primeiro dia de testes, na quarta-feira, e na quinta não marcou tempo para dar lugar seu companheiro Sergio Pérez, que nesta sexta-feira foi o décimo mais rápido.

Cada escuderia pode usar apenas um carro nos testes de pré-temporada, um aperitivo antes do primeiro Grande Prêmio do ano, justamente no Bahrein, no dia 2 de março.

- Classificação final do terceiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.322 (74 voltas)

2. George Russell (GBR/Mercedes) +0.046 (67)

3. Zhou Guanyu (CHN/Sauber) +0.325 (85)

Veja também

Futebol STJD acata pedido de Procuradoria, e Sport terá que jogar sem apoio da torcida