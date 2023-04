A- A+

Fórmula 1 Leclerc supera Verstappen e conquista pole do GP do Azerbaijão Neste sábado (29), será realizada a Sprint Race

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar em primeiro no domingo no Grande Prêmio do Azerbaijão, quarta etapa da temporada da Fórmula 1, após conquistar a pole position marcando o melhor tempo no treino classificatório desta sexta-feira (29).

Leclerc largará à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) no primeiro fim de semana do calendário que inclui uma corrida de sprint. O Azerbaijão é o primeiro dos seis Grandes Prêmios da temporada com esse formato inovador, que estreou na F1 em 2021.

Nesta ocasião, a classificação é antecipada para sexta-feira com a novidade que este ano determina o grid para domingo. O início do sprint será definido com uma segunda sessão de classificação no sábado.

Para Leclerc, o domingo será sua primeira 'pole' da temporada e também será para a Ferrari.

"Estou surpreso!" foi a primeira reação do monegasco após o final da sessão. "Muito satisfeito, as sensações foram boas desde o início, por isso estou muito feliz (...) Sabemos que o carro é bom", acrescentou.

Por um momento, Leclerc dividiu o melhor tempo da sessão com Verstappen em total igualdade – uma circunstância muito rara. Foi na parte final da classificação que o piloto do Principado relegou o atual bicampeão mundial para o segundo lugar do grid.

Nas ruas de Baku, o resultado costuma ser imprevisível, como evidenciado pelo fato de que em seis corridas houve seis vencedores diferentes. Largar da pole position obviamente não é garantia de vitória nessa corrida.

Verstappen venceu no ano passado em Baku depois de largar do terceiro lugar em uma corrida em que o próprio Leclerc largou na pole. Apenas o alemão Nico Rosberg em 2016 e o finlandês Valterri Bottas em 2019 conseguiram vencer no Azerbaijão largando da pole position.

Leclerc foi cauteloso nesta sexta-feira e lembrou que seu SF-23 "talvez ainda esteja atrás das Red Bull" na corrida.

"Portanto, será difícil manter a liderança, mas esse será o objetivo", disse ele.

- Pérez terceiro, Sainz quarto -

Na corrida de domingo, a outra Red Bull, a do mexicano Sergio Pérez (3º nesta sexta), e a outra Ferrari, a do espanhol Carlos Sainz Jr (4º), ocuparão a segunda linha do grid.

O britânico Lewis Hamilton (5º) largará no domingo pela primeira vez neste 2023 à frente de seu companheiro de equipe na Mercedes, seu compatriota George Russell, que ficou apenas em 11º.

"Não é a posição que queremos como equipe, estamos aqui para vencer (...) O quinto lugar é de qualquer forma uma boa posição para domingo", avaliou Hamilton.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), uma surpresa no início da temporada com três pódios nas três primeiras corridas da temporada, largará em sexto no domingo, sua pior posição no grid até agora neste ano.

O circuito do Azerbaijão pela cidade velha de Baku pode ser cheio de armadilhas para os pilotos, como demonstrou a primeiro sessão do treino classificatório desta sexta-feira (Q1), que foi interrompida duas vezes. Primeiro, devido a uma saída da pista de Nyck de Vries (Alpha Tauri), e depois por causa de um incidente semelhante do francês Pierre Gasly (Alpine) no mesmo local que o holandês.

Os dois pilotos saíram ilesos dos acidentes, mas no domingo largarão da última fila do grid.

--- Grid de largada do Grande Prêmio do Azerbaijão:

1ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

