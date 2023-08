A- A+

futebol Lee Kang-In: quem é o coreano do PSG que virou "xodó" de Neymar Jogador foi para a Espanha com apenas dez anos de idade para atuar pelo Valencia

Neymar está dando início a mais uma temporada pelo PSG — em meio a uma série de rumores sobre negociações que podem levar o jogador para outro clube. Enquanto nenhum acordo é feito, o brasileiro segue no time francês, agora com a chegada de um novo “xodó”: trata-se do coreano Lee Kang-In.

Recém-contratado junto ao Mallorca, o meia foi anunciado pelo clube francês em julho e, desde então, tem sido presença frequente em publicações de Neymar, muito ativo nas redes sociais.

Aos 22 anos, Kang-In vem de ótima temporada atuando na Espanha, onde marcou seis gols e deu outras sete assistências, se tornando um dos principais nomes da campanha que garantiu a permanência do time na primeira divisão do país.

O jogador foi revelado, ainda nas categorias de base, pelo Incheon United, segundo o portal Transfermarket, mas acabou se transferindo para o Valencia, da Espanha, ainda nas categorias de base, quando tinha apenas 10 anos, em 2011. Kang-In chegaria aos profissionais em 2019 e atuaria no clube por dois anos, antes de ser negociado por 10 milhões de euros com o Mallorca.

Contratado pelo PSG, o coreano assinou um vínculo até 2028. Pela seleção, são 14 jogos pelo time principal, além de ter disputado duas edições do Mundial Sub-20, em 2019 e no início desse ano.

Anunciado pelo PSG em julho, adquirido por 22 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões), Kang-In já se integrou ao elenco durante a pré-temporada, tendo feito sua estreia oficial nesta quinta-feira, quando entrou no segundo tempo da vitória do PSG por 3 a 0 sobre o Jeonbuk, da Coreia do Sul. Nos três jogos anteriores, contra Al-Nassr, Cerezo Osaka e Inter de Milão, ele foi relacionado pelo técnico Luis Enrique, mas não chegou a entrar em campo.

