Leeds United demite técnico Jesse Marsch

Jesse Marsch foi demitido do cargo de treinador do Leeds United, anunciou esta segunda-feira (6) o clube inglês, que se encontra perigosamente perto da zona de rebaixamento da Premier League.

O técnico americano paga pelos maus resultados do clube de Yorkshire, atual 17º colocado do campeonato inglês e primeiro fora da zona da degola, graças ao saldo de gols, após a derrota de domingo fora de casa para o Nottingham Forest (1-0).

A última vitória do Leeds aconteceu no dia 5 de novembro.

"O Leeds United pode confirmar que o técnico Jesse Marsch foi dispensado de suas funções", disse o clube no Twitter.

Marsch, de 49 anos, ex-técnico do RB Leipzig, chegou a Elland Road em fevereiro de 2022 para substituir Marcelo Bielsa, e havia conseguido evitar o rebaixamento.

Mas esta temporada do Leeds é semelhante à anterior, apesar da chegada de vários reforços, como Brenden Aaronson e Georginio Rutter.

Os dirigentes do Leeds querem encontrar um sucessor rapidamente, e os nomes do ex-técnico do Aston Villa, Steven Gerrard, do espanhol Carlos Corberán (que dirige o West Bromich Albion) e do argentino Mauricio Pochettino (ex-técnico do Tottenham e do PSG) estão circulando na imprensa.

