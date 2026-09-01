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FUTEBOL

"Legado de Messi ficará para sempre", destaca David Beckham

Beckham pôde acompanhar de perto a carreira de Messi, primeiro como adversário e depois como coproprietário do Inter Miami

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Lionel Messi após vencer a Copa do Mundo sendo o melhor jogador da competiçãoLionel Messi após vencer a Copa do Mundo sendo o melhor jogador da competição - Foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP

"O legado de Lionel Messi ficará para sempre gravado na memória", declarou o ex-jogador inglês David Beckham nesta terça-feira (1º), um dia depois de o craque argentino anunciar a aposentadoria da seleção.

"Este é o momento em que podemos olhar para trás e perceber a sorte que tivemos de testemunhar a grandeza de um jovem que tinha um sonho", escreveu Beckham em sua conta do Instagram.

"Leo, você honrou a si mesmo, sua família, seus amigos e seu país. Você foi um exemplo e uma fonte de inspiração para milhões de crianças, não só na Argentina, mas em todo o mundo", acrescentou.

"Você deu ao seu país o mais belo dos presentes e, por isso, seu legado ficará para sempre gravado na memória. Parabéns por tudo o que você conquistou pela Argentina", concluiu o ex-jogador de Manchester United e Real Madrid.

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Ex-capitão da Inglaterra, Beckham pôde acompanhar de perto a carreira de Messi, primeiro como adversário e depois como coproprietário do Inter Miami, clube atual do astro argentino.

Messi anunciou na segunda-feira sua aposentadoria da seleção após 207 jogos e 125 gols.

O atacante de 39 anos foi campeão mundial em 2022 e seu último jogo com a camisa da 'Albiceleste' foi a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

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