Legado imortal: Chiellini pendura as chuteiras aos 39 Anos

Giorgio Chiellini, ícone da Juventus, encerra uma carreira de 561 jogos e 39 anos de dedicação ao futebol profissional. A notícia da aposentadoria foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano. Revelado nas categorias de base do Livorno, Chiellini passou quatro anos na equipe antes de se transferir para a Fiorentina em 2004 e, posteriormente, para a Juventus, onde atuou por 17 anos.

Italian legend Giorgio Chiellini has decided to retire from professional football with immediate effect.



One of the best centre backs of the last decade. Pure leadership, serial winner, top guy.



Good luck with your future, @Chiellini pic.twitter.com/oS31HRsyuK