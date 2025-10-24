Lei declara Robson Sampaio de Almeida como Patrono do Paradesporto Brasileiro
Ex-desportista alagoano conquistou a primeira medalha paralímpica para o Brasil
O ex-desportista e primeiro medalhista paralímpico nacional, Robson Sampaio de Almeida, foi declarado Patronato do Paradesporto Brasileiro. A Lei nº 15.238/2025 foi publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União.
A medida foi assinada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e também pelo ministro do Esporte, André Fufuca.
Leia também
• Olimpíadas de Inverno de 2026: cerimônia de abertura acontecerá em quatro sedes
• Simone Biles não descarta competir nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028
A medalha de Robson foi conquistada nos Jogos Paralímpicos do Canadá, em 1976. Na ocasião, o alagoano faturou a prata ao lado de Luiz Carlos Costa, na modalidade lawn bowls. O esporte é uma variação da bocha praticada em campos de grama.
Naquela mesma Paralimpíada, Robson ainda disputou o tiro, se classificando em 15º em uma prova de carabina.
Quatro anos antes, Robson participou dos Jogos Paralímpicos de Heidelberg, na Alemanha. Ele integrava o time de basquete, que fechou a competição em quarto lugar na Divisão II - disputada por países de menor tradição. Na mesma edição, o brasileiro competiu também na prova de arremesso de dardo de precisão.