Esporte paralímpico Lei declara Robson Sampaio de Almeida como Patrono do Paradesporto Brasileiro Ex-desportista alagoano conquistou a primeira medalha paralímpica para o Brasil

O ex-desportista e primeiro medalhista paralímpico nacional, Robson Sampaio de Almeida, foi declarado Patronato do Paradesporto Brasileiro. A Lei nº 15.238/2025 foi publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União.

A medida foi assinada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e também pelo ministro do Esporte, André Fufuca.

A medalha de Robson foi conquistada nos Jogos Paralímpicos do Canadá, em 1976. Na ocasião, o alagoano faturou a prata ao lado de Luiz Carlos Costa, na modalidade lawn bowls. O esporte é uma variação da bocha praticada em campos de grama.

Naquela mesma Paralimpíada, Robson ainda disputou o tiro, se classificando em 15º em uma prova de carabina.

Quatro anos antes, Robson participou dos Jogos Paralímpicos de Heidelberg, na Alemanha. Ele integrava o time de basquete, que fechou a competição em quarto lugar na Divisão II - disputada por países de menor tradição. Na mesma edição, o brasileiro competiu também na prova de arremesso de dardo de precisão.

