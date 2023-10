A- A+

Futebol Lei municipal reconhece Trio de Ferro da Capital como patrimônio imaterial e cultural do Recife Projeto de lei, sancionado pelo prefeito João Campos, foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça (10)

O Prefeito do Recife, João Campos, sancionou nesta terça (10) um projeto de lei (PLO 104/2023), de autoria vereador Ebinho Florêncio (Podemos), que reconhece Náutico, Santa Cruz e Sport como patrimônios culturais e imateriais da capital pernambucana.

"Verificamos a necessidade de registrar a importância cultural e imaterial dos referidos Clubes no município do Recife, fazendo deles não apenas um motivo de orgulho de suas respectivas torcidas, mas, a partir de então, representantes de toda a tradição, com suas honradas e afamadas histórias, e seu vínculo veemente com o município", informou o texto do projeto.



Vale citar que, em 2014, já havia sido aprovado um projeto de lei, de autoria do ex-deputado estadual Wanderson Florêncio, irmão justamente de Ebinho, que reconheceu os brasões dos três principais clubes da capital também como patrimônios imateriais e culturais do Recife.

Além de conquistas estaduais, o Trio de Ferro tem feitos nacionais. O Sport é campeão do Brasileiro de 87, da Copa do Brasil de 2008 e da Série B de 1990, além de conquistas regionais. Santa Cruz e Náutico já levantaram os canecos da Série C em 2013 e 2019, respectivamente.

O Sport está atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando pelo acesso à Série A. O Náutico está na Série C, enquanto o Santa Cruz não terá divisão nacional em 2024.

“Nós que atuamos diretamente nas ruas e levantamos a bandeira do esporte aqui, em nossa cidade, sabemos da suma importância da influência desses três clubes para todos que fomentam o esporte no Recife", afirmou Ebinho.

