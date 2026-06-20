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Futebol 'Lei Vini Jr.' é aplicada pela 1ª vez na Copa do Mundo, e paraguaio é expulso contra a Turquia Esta foi a sétima expulsão no Mundial deste ano, que já superou o número de cartões vermelhos nas últimas duas edições inteiras

São Paulo, 20 (AE) - Uma das novas regras que entraram em vigor na Copa do Mundo 2026 foi aplicada pela primeira vez na partida entre Turquia e Paraguai, na madrugada deste sábado. O paraguaio Miguel Almirón foi expulso após o árbitro salvadorenho Ivan Cisneros colocar em prática a 'Lei Vini Jr.'

Em abril, após reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá, a International Football Association Board (Ifab), que regulamenta as leis do futebol, aprovou a aplicação de cartão vermelho para qualquer jogador que cobrir a boca em uma situação de discussão com um adversário.

De acordo com o órgão da Fifa, a nova regra entra em vigor após o brasileiro Vinicius Júnior denunciar o meia argentino Gianluca Prestianni por proferir palavras racistas cobrindo a boca com a camisa na partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League da temporada 2025/26.

Nos acréscimos do primeiro tempo do duelo entre Turquia e Paraguai, Isidro Pitta foi ao chão depois de dividida com o zagueiro turco Bardakçi. Na sequência, os turcos começaram a se queixar pela queda do atacante do Red Bull Bragantino, o que gerou reação dos paraguaios e deu início a uma confusão.

Um pouco distante do tumulto, Almirón cobriu a boca enquanto discutia com Müldür. Na sequência, os jogadores da Turquia pressionaram a arbitragem para que expulsasse o paraguaio. Com o auxílio do VAR, o árbitro Ivan Cisneros decidiu aplicar o cartão vermelho.

Esta foi a sétima expulsão no Mundial deste ano, que já superou o número de cartões vermelhos nas últimas duas edições inteiras.

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