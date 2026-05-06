Qua, 06 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta06/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VÔLEI

Léia Silva, atleta olímpica e multicampeã no vôlei, anuncia aposentadoria

Líbero do Sesi-Bauru encerra carreira após duas decadas

Reportar Erro
Léia durante a Superliga 2026Léia durante a Superliga 2026 - Foto: Anna Júlia Sotto Leão / @sottografia

A líbero Léia Silva, atleta olímpica e multicampeã no vôlei, anunciou oficialmente sua aposentadoria das quadras aos 41 anos. Em um comunicado postado nas redes sociais, a atleta confirmou que a decisão de encerrar sua trajetória de mais de duas décadas visa priorizar o convívio familiar e novos projetos fora do alto rendimento.

Natural de Ibitinga (SP), Léia acumulou um currículo extenso. Pelo Sesi-Bauru, seu último clube, conquistou títulos recentes como a Supercopa de 2022, o Campeonato Paulista de 2025 e o Sul-Americano de Clubes de 2026. Ao todo, a jogadora soma sete títulos continentais, sendo eleita a melhor líbero em seis dessas edições.

"Eu me despeço do voleibol com muita gratidão. Não é uma decisão simples, porque o esporte sempre fez parte da minha vida, mas entendo que é o momento de estar mais próxima da minha família e viver outras experiências fora das quadras", afirmou.

Leia também

• Praia Clube faz 3 a 0 no Minas e é tricampeão da Superliga Feminina de Vôlei

• Semifinais da Superliga Feminina 2026 vão para o terceiro jogo; saiba tudo sobre os confrontos

• Quartas de final da Superliga Feminina começam nesta segunda-feira; veja programação dos jogos



Trajetória no esporte
Léia teve passagens marcantes por equipes tradicionais, como Osasco, Pinheiros e Minas. Em seu histórico, constam quatro títulos da Superliga, sete Sul-Americanos de clubes, três troféus da Copa Brasil, Campeonatos estaduais em São Paulo e Minas Gerais e um vice-campeonato mundial de clubes.

Léia durante sua passagem na Seleção BrasileiraLéia durante sua passagem na Seleção Brasileira. Foto: Reprodução / Instagram / @natizilio12_th



Na Seleção Brasileira, a líbero estreou em 2014 e foi peça importante no ciclo olímpico do Rio 2016, quando foi titular da posição. Pelo Brasil, conquistou dois títulos do Grand Prix, em 2014 e 2016.

Após uma breve despedida da seleção, a jogadora retornou em 2019, sob o comando de José Roberto Guimarães, para a disputa da Liga das Nações, encerrando sua trajetória na amarelinha com uma medalha de prata.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sesi Vôlei Bauru (@sesivoleibauru)


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter