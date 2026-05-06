Léia Silva, atleta olímpica e multicampeã no vôlei, anuncia aposentadoria

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A líbero Léia Silva, atleta olímpica e multicampeã no vôlei, anunciou oficialmente sua aposentadoria das quadras aos 41 anos. Em um comunicado postado nas redes sociais, a atleta confirmou que a decisão de encerrar sua trajetória de mais de duas décadas visa priorizar o convívio familiar e novos projetos fora do alto rendimento.



Natural de Ibitinga (SP), Léia acumulou um currículo extenso. Pelo Sesi-Bauru, seu último clube, conquistou títulos recentes como a Supercopa de 2022, o Campeonato Paulista de 2025 e o Sul-Americano de Clubes de 2026. Ao todo, a jogadora soma sete títulos continentais, sendo eleita a melhor líbero em seis dessas edições.



"Eu me despeço do voleibol com muita gratidão. Não é uma decisão simples, porque o esporte sempre fez parte da minha vida, mas entendo que é o momento de estar mais próxima da minha família e viver outras experiências fora das quadras", afirmou.





Trajetória no esporte

Léia teve passagens marcantes por equipes tradicionais, como Osasco, Pinheiros e Minas. Em seu histórico, constam quatro títulos da Superliga, sete Sul-Americanos de clubes, três troféus da Copa Brasil, Campeonatos estaduais em São Paulo e Minas Gerais e um vice-campeonato mundial de clubes.

Léia durante sua passagem na Seleção Brasileira. Foto: Reprodução / Instagram / @natizilio12_th





Na Seleção Brasileira, a líbero estreou em 2014 e foi peça importante no ciclo olímpico do Rio 2016, quando foi titular da posição. Pelo Brasil, conquistou dois títulos do Grand Prix, em 2014 e 2016.



Após uma breve despedida da seleção, a jogadora retornou em 2019, sob o comando de José Roberto Guimarães, para a disputa da Liga das Nações, encerrando sua trajetória na amarelinha com uma medalha de prata.





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