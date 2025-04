Leicester anuncia saída de Jamie Vardy e exalta atacante: "nosso maior jogador"

A- A+

O centroavante Jamie Vardy está encerrando uma gloriosa passagem pelo Leicester. O clube anunciou nesta quinta-feira que o contrato do jogador nãos era renovado (termina em junho). Um dos grandes ídolos da torcida, ele teve participação decisiva na conquista do Campeonato Inglês de 2015/2016, título mais marcante da agremiação.



Goodbye to the GOAT pic.twitter.com/romej28Kbr — Leicester City (@LCFC) April 24, 2025

Aos 38 anos, o veterano atacante contabiliza uma passagem de 13 temporadas pela equipe. Neste período, ele alcançou o posto de terceiro maior artilheiro do Leicester.



A homenagem foi feita por meio de postagens nas redes sociais, onde uma série de fotos e vídeos contam a trajetória do goleador A diretoria aproveitou o momento para exaltar a figura do atleta.





"Nosso maior jogador de todos os tempos, Jamie Vardy, deixará o Leicester City neste verão", diz uma parte do texto sobre o fim da parceria que rendeu boas lembranças à torcida.



O atacante também externou a sua gratidão pelos anos vividos no clube e comentou sobre a identificação que foi criada com a torcida.



"Para os fãs do Leicester, eu sabia que esse dia ia chegar uma hora. Foram 13 anos inacreditáveis. Tivemos sucesso, algumas quedas, mas a maioria foi boa. Quero agradecer a todos por me receber como um de vocês", relata um trecho da postagem.



Neste período Vardy entrou em campo 498 vezes e balançou as redes em 198 oportunidades. Pelo clube, o atacante chegou à seleção da Inglaterra e disputou a Copa do Mundo de 2018.

