Leila agradece após fim do patrocínio da Crefisa ao Palmeiras: 'Década insuperável'

O fim do patrocínio da Crefisa ao Palmeiras é definido como um marco histórico, segundo a presidente do clube Leila Pereira, que também preside a empresa. Em vídeo, Leila agradece pela parceria que durou dez anos e define como "a maior da história do futebol".

A Crefisa chegou ao Palmeiras em 2015. Naquele ano, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. O gol de Fernando Prass na disputa de pênaltis contra o Santos na decisão abre o vídeo. Leila enaltece os 30 modelos de uniformes palmeirenses com a marca da empresa e destaca mais de 100 conquistas, entre futebol masculino, feminino e de base.



"2015. O ano em que se iniciou uma história. De um patrocínio a um legado histórico. De uma parceria a uma era: a era Crefisa e FAM. Inúmeras ações transcenderam as quatro linhas do gramado e superaram tudo que já foi visto em qualquer parceria na história do futebol", fala a presidente do clube.

Quem assumirá a camisa palmeirense será a Sportingbet. Por ano, a empresa irá aportar R$ 100 milhões no Palmeiras. Outros R$ 70 milhões podem ser injetados a depender de bônus por cumprimento de metas.

Nos dez anos de parceria, Crefisa e FAM aportaram R$ 800 milhões no Palmeiras. Esse valor não contabiliza gastos com jogadores nos três primeiros anos. O gasto com atletas virou dívida, mas já foi pago pelo clube.

"Juntos, construímos a melhor estrutura de um clube das Américas Marcamos gerações. Quebramos barreiras. Chegamos a lugares que sempre sonhamos alcançar. 2024: um capítulo se encerra. Com ele, a certeza de que eternizamos a maior parceria da história do futebol. Um patrocínio forte faz um time forte. Obrigada, Palmeiras!", finaliza Leila, na publicação.

Foram 14 taças nesse período: dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), quatro do Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), dois da Copa do Brasil (2015 e 2020), quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), um da Recopa Sul-Americana (2020) e um da Supercopa do Brasil (2023).

