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Futebol Leila cita 'atitudes predatórias' e tira Palmeiras da Libra após Flamengo ter R$ 150 mi a mais Todos os clubes do grupo perderam um pouco de dinheiro para que fosse possível chegar ao número desejado pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira, que formalizou sua saída da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). No comunicado, o clube diz que a decisão foi tomada por causa de "divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco". Há menos de uma semana, a presidente palmeirense Leila Pereira já havia avisado que tinha o objetivo de deixar a Libra.

"É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV", diz a nota oficial divulgada nesta quinta. "Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas - quando não predatórias - inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança."

Poucas horas antes do anúncio palmeirense, Flamengo e Libra oficializaram um acordo com os demais integrantes do bloco sobre a distribuição de receitas. O próprio Palmeiras, embora contrariado, assinou o termo que estabeleceu que o clube rubro-negro receberá R$ 150 milhões adicionais durante quatro anos, em parcelas iguais de R$ 37,5 milhões.

Todos os clubes do grupo perderam um pouco de dinheiro para que fosse possível chegar ao número desejado pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Embora tenha deixado a Libra, o Palmeiras não pretende se associar à Futebol Forte União (FFU), o outro bloco comercial do futebol brasileiro. "A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol)."

Por que o Flamengo vai receber mais dinheiro da Libra?

Ao contrário da FFU, que fragmentou a venda de direitos de TV, a Libra vendeu os direitos de transmissão de seus times para uma única emissora, a Globo, por R$ 1,17 bilhão por temporada.

O Flamengo tentou negociar novas regras para o repasse, mas inicialmente foi rechaçado pelos dirigentes das demais equipes filiadas à Libra. Em 25 de setembro de 2025, o clube carioca conseguiu liminar na Justiça para suspender o pagamento da Globo A partir daquele momento, a disputa entre dirigentes se tornou pública.

A diretoria rubro-negra encontrou brecha em trecho do estatuto da Libra. Primeiro, o documento assinado por todos os clubes não havia determinado o peso de cada plataforma no contrato com a emissora carioca. Segundo, e mais importante, o Flamengo entendia que a verba vinculada à audiência tinha critério incompleto.

O estatuto definiu que o dinheiro da Globo na Série A se divide em:

40% iguais para todos os clubes;

30% de acordo com a posição na tabela;

30% conforme as audiências das partidas.

Para os 30% de audiência, o regimento diz que a distribuição será "calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada Clube Associado sobre o total dos Clubes Associados da Série A, por plataforma de transmissão ou streaming".

Como não havia a determinação do peso de cada plataforma nem no estatuto da Libra, nem no contrato com a Globo, o Flamengo encontrou a brecha para questionar judicialmente o repasse das verbas. A negociação entre os dirigentes avançou para a arbitragem e, sete meses depois, acaba de chegar a uma solução para o problema.

Leia o comunicado do Palmeiras na íntegra:

A Sociedade Esportiva Palmeiras comunica que formalizou nesta terça-feira (5) a decisão de se retirar da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro), por divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco.

Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.

É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas - quando não predatórias - inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.

Desse modo, a LIBRA acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se, na prática, como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais.

A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita.



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