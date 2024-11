A- A+

DESCARTOU Leila descarta Neymar no Palmeiras em 2025: 'O Palmeiras não é departamento médico' Condições atuais do craque brasileiro o distanciam do clube

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, descartou a contratação de Neymar em 2025. A dirigente entende que as próximas contratações do clube alviverde devem passar pela aprovação dos departamentos técnico e médico e, por último, pela sua aprovação.

As condições atuais do craque brasileiro o distanciam do clube, e a presidente prefere manter a política de manutenção das estrelas do elenco e contratações pontuais para o novo Mundial.

A cartola mais famosa do País é a principal candidata à reeleição pelo Palmeiras em 2025. Ao descartar Neymar, Leila explicou o perfil de jogador que deseja contar no seu elenco para as próximas temporadas. "Grande jogador, mas ele vai para o Santos. Não sei, tem que perguntar no Santos, mas aqui não, não viria", declarou, em entrevista ao portal UOL.

A empresária aproveitou para alfinetar a situação do jogador. "Quero investir em alguém que venha imediatamente, que entre amanhã, se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico".

Leila Pereira também destacou a mudança na política de contratações do clube desde sua eleição em 2021. Ela enfatizou que agora opina e avalia o histórico dos atletas desejados pelo clube, rejeitando qualquer contratação que não esteja pronta para entrar em campo imediatamente.

"Eu não admito que um jogador contratado pelo Palmeiras não esteja apto a jogar imediatamente", afirmou a presidente. O discurso está alinhado com a preferência do clube em atletas com prontidão física.

Neymar está, mais uma vez, fora das partidas do Al-Hilal, na Arábia Saudita, por questões físicas. Desta vez, por uma lesão muscular. O atacante já tinha ficado de fora dos gramados desde outubro de 2023, por uma lesão no joelho, e agora estará afastado por mais um mês.

Destino de Neymar em 2025

As especulações sobre uma possível volta do astro ao Campeonato Brasileiro em 2025 se reforçou após repercutir na mídia árabe um desejo do seu clube, Al-Hilal, em interromper o seu contrato, que vai até o meio do ano que vem.

Além do Palmeiras, o Santos também é um dos clubes que pintam como destino do jogador para o próximo ano. Fora do Brasil, a principal especulação seria o Inter Miami, da MLS. Neymar formaria novamente o trio "MSN" da época de Barcelona, com o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez.

