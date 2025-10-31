A- A+

FUTEBOL Leila invade coletiva de Abel e rasga elogios ao treinador: "Maior técnico da história do Palmeiras" Treinador disputará sua terceira final de Libertadores em cinco anos de Palmeiras

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira "invadiu" a entrevista coletiva de Abel Ferreira e rasgou elogios ao treinador após classificação épica do alviverde à final da Libertadores. A dirigente chamou Abel de maior treinador da história do clube.

"Esse homem sabe o que faz, o que fala. Ele falou "Leila, hoje será uma noite histórica, mágica". E realmente (foi). Obrigada, Abel. É o maior técnico da história do Palmeiras. Sem dúvida nenhuma. Ele sabe disso", declarou a presidente.

Abel comandou o Palmeiras na épica goleada por 4 a 0 sobre a LDU, que reverteu uma derrota por 3 a 0 para os equatorianos no jogo de ida, na noite desta quinta-feira. Ele disputará sua terceira final de Libertadores em cinco anos de Palmeiras. Duas delas, agora, sob as gestões de Leila.





"Eu sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis... Abel, a gratidão que eu tenho... agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira. A gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Seremos eternamente gratos. Obrigada, Abel. Realmente, você tinha razão. Foi uma noite mágica. Desculpa, gente (jornalistas) mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui (na sala de coletiva)", completou a presidente.

