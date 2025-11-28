A- A+

FUTEBOL Leila Pereira: empresária achou telefone do Palmeiras na web e decidiu virar patrocinadora; entenda Hoje presidente, ela insistiu após ser desacreditada e lançou o projeto que levou o clube de crise a potência

Uma década depois de ter encontrado o telefone do Palmeiras no Google para oferecer um patrocínio em um momento crítico, Leila Pereira transformou-se na dirigente mais influente da história recente do clube — hoje presidente, figura popular entre torcedores e peça central da reconstrução que levou o Verdão ao topo do futebol brasileiro e sul-americano.

Segundo o jornal português A Bola, em janeiro de 2015, um mês após o Palmeiras escapar da queda para a Série B na última rodada do Brasileirão, Leila e o marido, José Roberto Lamacchia, decidiram agir. Durante o café da manhã, ela propôs que a Crefisa, empresa da família, passasse a patrocinar o clube para tentar frear a sequência de resultados ruins.

— Tenho certeza de que conseguimos ajudar o Palmeiras — lembrou Leila, em entrevista à ESPN Brasil.

A resposta foi imediata. Aos 61 anos, hoje listada pela Forbes entre as mulheres mais ricas do país, ela relata que buscou o telefone do clube na internet, ligou e foi desacreditada pela funcionária que atendeu. Insistiu, pediu o contato do marketing e conseguiu marcar uma reunião no mesmo sábado. Dali, surgiu a parceria que mudaria o destino do time.

Desde então, a Crefisa e o grupo educacional FAM investiram o equivalente a cerca de 160 milhões de euros no Palmeiras, permitindo contratações importantes — a primeira delas, Dudu, que havia sido disputado por São Paulo e Corinthians. O projeto se consolidou com títulos: duas Libertadores, três Brasileiros e outras taças que recolocaram o clube no topo.

A relação com a torcida fez Leila ganhar o apelido de “Tia Leila”, enquanto sua presença constante no dia a dia e nas redes sociais a transformou em uma espécie de “pop star” entre dirigentes — como descreveu o jornal argentino Olé.

Insatisfeita em ser apenas patrocinadora, Leila se candidatou ao Conselho do clube em 2017 e, em 2021, venceu a eleição presidencial com 88% dos votos. Sob sua gestão, o patrocínio master passou para a casa de apostas Sportingbet, enquanto ela manteve a influência direta na política e na administração do futebol.

Seu nome também ganhou projeção continental. Recentemente, respondeu de forma dura ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, após uma declaração considerada ofensiva aos clubes brasileiros — reafirmando protagonismo também fora do país.

Leila projeta o próximo passo: conquistar o título mundial.

— Vim para o Palmeiras para torná-lo campeão do mundo. É o meu sonho, e não importa quanto tempo leve. Eu vou conseguir — afirma.

Ela também não esconde a admiração por Abel Ferreira, que considera “o melhor treinador da história do clube”, prometendo mantê-lo enquanto o técnico “se sentir feliz” no cargo.

Neste sábado, Leila pode ampliar ainda mais seu legado se o Palmeiras vencer o Flamengo em mais uma final de Libertadores — resultado que consolidaria uma década que começou com uma ligação buscada no Google e que hoje a coloca como protagonista absoluta do futebol nacional.

