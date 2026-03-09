Leila Pereira reforça convicções com 1º título pós-reeleição: "Não decido por clamor popular"

A- A+

Leila Pereira celebrou, neste domingo, o primeiro título de seu segundo mandato como presidente do Palmeiras. Alvo de críticas no ano passado, especialmente em razão da convicção em dar continuidade ao trabalho de Abel Ferreira, ela saiu radiante e fortalecida de Novo Horizonte, onde os palmeirenses derrotaram o Novorizontino por 2 a 1 para erguer a taça.



"Costumo dizer que não decido segundo clamor popular ou segundo sugestão de comentaristas. Eu decido como presidente, baseada no trabalho profissional que eu tenho internamente, conversando com meus profissionais. Então, acho que a presidente Leila Pereira está de parabéns por mais um título", disse.





Mesmo com muita chuva do pré-jogo à celebração do título, a festa palmeirense no gramado se estendeu bastante, e Leila era uma das figuras mais animadas da celebração. Fez questão, inclusive, de posar com a taça ao lado de seu vice, Paulo Buosi, e funcionários do clube.



"A presidente tem responsabilidade total quando os momentos são difíceis. Mas, nos êxitos a presidente também tem muita parcela de culpa. A palavra final é sempre da presidente. Nada acontece, pelo menos no Palmeiras, sem o 'de acordo' da presidente. Em todos esses anos que estou à frente do Palmeiras, eu tive muita sorte. Porque tenho profissionais de primeira linha que confiam muito em mim e eu confio muito neles". Comentou.



Em 2025, o Palmeiras viveu o seu ano mais frustrante sob o comando de Abel Ferreira. Depois de um 2024 de conquista apenas do Paulistão, a equipe passou 2025 em branco e ainda perdeu títulos para dois rivais. Foi vice-paulista para o Corinthians e perdeu a Libertadores e o Brasileirão para o Flamengo.



"É um momento muito significativo para gente. A gente trabalha para conquistar títulos. Trabalhamos muito ano passado e não conseguimos. Tivemos vice-campeonatos, o trabalho da gente é levar o Palmeiras até finais. Ano passado levamos e não conseguimos. Mas neste ano começamos com o pé direito, no dia internacional da mulher, sendo a única presidente mulher de um clube na América do Sul."



Desde que se tornou presidente do Palmeiras, Leila Pereira ganhou oito títulos: Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026).

Veja também