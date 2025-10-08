Leila Pereira responde Bap, presidente do Flamengo: 'Defendo os interesses do Palmeiras'

A- A+

Na guerra dos bastidores entre Flamengo e Palmeiras, Leila Pereira voltou a alfinetar Luiz Eduardo Baptista, o Bap, em relação à briga com a Libra. Nesta quarta-feira, a presidente do clube paulista respondeu às insinuações feitas na noite de ontem pelo dirigente rubro-negro, que afirmou a mandatária teria uma "agenda clara".

Em resposta, Leila Pereira afirmou que defende os interesses do Palmeiras sem "tentar asfixiar os meus adversários". Além disso, a dirigente alviverde disse que trabalhar pelo crescimento do futebol brasileiro e honra com os contratos assinados, criticando o Flamengo em relação à postura na briga com a Libra.

— O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores — disse Leila Pereira, que completou:

—Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix.



Bap diz que Leila Pereira tem 'agenda clara' na Libra

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, mandou recado a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, durante exposição da diretoria no Conselho Deliberativo em relação à briga com a Libra, na noite de ontem, na sede do clube, na Gávea.

O mandatário rubro-negro falou em "agenda clara" da dirigente paulista, e citou como exemplo empréstimo de R$ 80 milhões feito ao Vasco pela Crefisa, instituição da qual é dona.

"Eu não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do negócio que não vai bem ou garantia de bens reais? Sua casa, seu barco, seu apartamento. Quem pede ações da SAF se não puder ser pago. Ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil os Menin compraram o Atlético-MG. Cresceram a dívida e chegou uma hora e executaram. Isso deveria ser questionado, já que estamos falando de Fair Play financeira no Brasil. Existe uma agenda, não tenho dúvida, qual a agenda o tempo vai dizer", afirmou Bap, citando a compra da SAf do clube mineiro por empresários que tinham dívidas do clube.

Veja também