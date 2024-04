Leilão: calção que Mohamed Ali usou na experiência mais próxima da morte tem lance de R$ 19 milhões

A- A+

O calção que Mohamed Ali usou durante sua lendária luta de pesos pesados contra Joe Frazier nas Filipinas, em 1975, no que foi sua "experiência mais próxima da morte", já recebeu cinco lances em leilão — o mais alto deles, de US$ 3,8 milhões (R$ 19 milhões).

O item poderá ser vendido por vários milhões de dólares na Sotheby's durante uma série de leilões esportivos que incluem camisetas do prodígio francês da NBA, Victor Wembanyama.

Em exibição desde sexta-feira na Sotheby's de Nova York, os calções brancos com listras pretas da Everlast, porém, ainda não atingiu a quantia mínima estabelecida pelo vendedor.

A Sotheby's não revelou a identidade do vendedor nem o preço mínimo requerido para o item que Ali usou na luta que entrou para a história como "Thrilla in Manila".

A venda, que foi iniciada em 27 de março, continuará online até 12 de abril.

Um ano após Mohamed Ali e Georges Foreman se enfrentarem em Kinshasa em 1974, a luta entre Ali e Frazier, até então com uma vitória para cada lado, se transformou em outro grande combate da história do boxe.





O calor sufocante das Filipinas deu um tom épico à luta que Ali venceu após 14 rounds impactantes, quando o treinador de Frazier jogou a toalha.

— Foi como a morte. Foi o mais próximo da morte — disse o vencedor.

Muhammed Ali faleceu em 2016, aos 74 anos, deixando um legado notável no esporte e na sociedade como uma figura proeminente na defesa dos direitos dos afro-americanos.

A peça é o destaque de uma venda dedicada principalmente ao esporte.

Com o objetivo de atrair o público jovem, a Sotheby's fechou um acordo com a NBA para leiloar camisetas usadas durante a temporada. Entre os itens estão várias camisetas do prodígio francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs.

Em novembro, a Sotheby's vendeu uma camiseta usada por US$ 762 mil (R$ 3,8 milhões), quase dez vezes mais que a estimativa inicial, usada pelo francês durante seu primeiro jogo na NBA.

