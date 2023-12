A- A+

Campeonato Alemão Leipzig empata com Werder Bremen no Alemão; Dortmund tem novo tropeço Jogos marcaram a abertura da 16ª rodada da Bundesliga

O RB Leipzig desperdiçou uma boa chance de consolidar sua terceira posição no Campeonato Alemão ao ceder o empate fora de casa contra o Werder Bremer em 1 a 1 nesta terça-feira (19), na abertura da 16ª rodada.

No Weserstadion, o Leipzig abriu o placar logo depois do intervalo com o belga Loïs Openda (47'), que marcou seu 11º gol no campeonato.

Mas o time da casa, comandado pelo técnico Ole Werner, chegou ao empate com Justin Njinmah (75').

Com o resultado, o Leipzig, que vinha de três vitórias seguidas no campeonato, soma 33 pontos e pode perder a terceira posição caso o Stuttgart (31 pontos) vença o Augsburg na quarta-feira.

Por sua vez, o Borussia Dortmund, que encerrou a fase de grupos da Liga dos Campeões como líder de uma chave que tinha PSG, Milan e Newcastle, continua sem engrenar na Bundesliga e empatou em casa com o Mainz em 1 a 1.

Nas últimas oito rodadas, o Dortmund somou apenas sete de 24 pontos possíveis e, além de ficar ainda mais longe da briga pelo título, pode se descolar do Top 4 e se complicar na disputa por uma vaga na próxima Champions.

Jogando no Signal Iduna Park, o time do técnico Edin Terzic abriu o placar aos 30 minutos com uma cobrança de falta perfeita de Julian Brandt, mas sofreu o empate pouco antes do intervalo com um gol de Stepp van den Berg.

Também nesta terça-feira, Hoffenheim e Darmstadt empataram em 3 a 3.

Na continuação da rodada, o líder Bayer Leverkusen recebe o Bochum nessa quarta-feira (20), enquanto o Bayern de Munique (2º) visita o Wolfsburg.

Atual campeão, o Bayern tem um jogo a menos na tabela, que será disputado no dia 24 de janeiro contra o Union Berlin.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Terça-feira:

Werder Bremen - RB Leipzig 1 - 1

Hoffenheim - Darmstadt 1 - 1

Borussia Dortmund - Mainz 3 - 3

- Quarta-feira:

(14h30) Union Berlin - Colônia

(16h30) Heidenheim - Freiburg

Stuttgart - Augsburg

Bayer Leverkusen - Bochum

Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach

Wolfsburg - Bayern de Munique

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 39 15 12 3 0 42 12 30

2. Bayern de Munique 35 14 11 2 1 47 14 33

3. RB Leipzig 33 16 10 3 3 38 17 21

4. Stuttgart 31 15 10 1 4 34 19 15

5. Borussia Dortmund 27 16 7 6 3 30 25 5

6. Hoffenheim 24 16 7 3 6 32 30 2

7. Freiburg 24 15 7 3 5 19 23 -4

8. Eintracht Frankfurt 21 15 5 6 4 24 19 5

9. Wolfsburg 19 15 6 1 8 19 25 -6

10. Augsburg 18 15 4 6 5 24 28 -4

11. B. Mönchengladbach 17 15 4 5 6 30 33 -3

12. Heidenheim 17 15 5 2 8 22 30 -8

13. Werder Bremen 16 16 4 4 8 23 30 -7

14. Bochum 16 15 3 7 5 18 29 -11

15. Mainz 10 16 1 7 8 13 28 -15

16. Union Berlin 10 14 3 1 10 15 31 -16

17. Colônia 10 15 2 4 9 10 26 -16

18. Darmstadt 10 16 2 4 10 20 41 -21

