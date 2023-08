Leipzig vence Bayern na estreia de Kane e é campeão da Supercopa da Alemanha

A- A+

Na grande estreia de Harry Kane pelo Bayern de Munique, quem brilhou foi o espanhol Dani Olmo, autor dos três gols da vitória do RB Leipzg por 3x0 sobre o time bávaro, neste sábado (12), na decisão da Supercopa da Alemanha.

Em plena Allianz Arena, o campeão da Copa da Alemanha surpreendeu o vencedor das últimas 11 edições da Bundesliga num duelo em que o Leipzig mostrou eficiência contra um Bayern sem criatividade no ataque e vulnerável na defesa.

Kane, que foi anunciado neste sábado pelo gigante da Baviera, não conseguiu conquistar seu primeiro título e terá que esperar pelo menos até o final da temporada para inaugurar sua sala de troféus.

O atacante inglês começou o jogo no banco e entrou no segundo tempo, quando o Bayern já perdia por 2 a 0, e pouco pôde fazer.

O Leipzig saiu na frente logo aos seis minutos, com Olmo aproveitando sobra de bola na área após cobrança de falta e tocando com categoria.

Antes do intervalo, o atacante fez o segundo após lindo lance, em que girou para cima de dois zagueiros do Bayen e bateu por baixo das pernas do goleiro Sven Ulreich (44').

No segundo tempo, Olmo fechou o placar em cobrança de pênalti (68'), assinalado pelo árbitro após toque de mão do marroquino Noussair Mazraoui.

Mesmo jogando em casa, o Bayern de Munique parecia longe de repetir sua grande atuação na vitória por 5 a 3 sobre o Leipzig na decisão da Supercopa do ano passado.

O técnico Thomas Tuchel não usou nenhuma das novas contratações no time titular, mas colocou Kane no início segundo tempo.

Jogador mais caro da história do futebol alemão - 100 milhões de euros (R$ 535 milhões na cotação atual, com mais 10 milhões de euros (R$ 53,5 milhões) em bônus - o atacante inglês entrou em campo com a difícil missão de virar um 2x0.

Mesmo com a decepção, ele foi aplaudido pelos 75 mil espectadores na Allianz Arena.

Este é o terceiro título da história do jovem RB Leipzig, fundado em 2009 e que disputa a primeira divisão alemã desde 2016, após as Copas conquistadas em 2022 e 2023.

