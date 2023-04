Leipzig vence Dortmund e vai às semis da Copa da Alemanha; Stuttgart também avança

A- A+

O RB Leipzig completou o quarteto das semifinais da Copa da Alemanha após vencer o Borussia Dortmund por 2x0 no último jogo das quartas de final, disputado nesta quarta-feira (5), e estará ao lado de Sttutgart, Eintracht Frankfurt e Freiburg na próxima fase.

O duelo mais esperado das quartas foi decidido com gols de Timo Werner (22') e Willi Orban (90+8').

O Leipzig terá a oportunidade de se classificar para a sua quarta final desde 2019 e tentar defender o título conquistado na última temporada.

O primeiro tempo na Red Bull Arena do Leipzig teve um claro domínio do time da casa e logo aos três minutos a equipe comandada por Marco Rose teve a primeira chance de marcar, em um chute do húngaro Dominik Szoboszlai que Gregory Kobel mandou para escanteio.

O goleiro do Dortmund voltou a defender a sua equipe em dois disparos do espanhol Dani Olmo (6' e 12'), mas não conseguiu evitar o primeiro gol do jogo, num passe de Szoboszlai para Werner e o ex-atacante do Chelsea empurrou para o fundo da rede (22').

Olmo, um dos destaques de seu time, quase marcou o segundo antes do intervalo, mas seu chute de primeira foi defendido por Kobel (34').

O treinador do Dortmund, Edin Terzic, tentou mudar a dinâmica do jogo com a entrada em campo após o intervalo de dois dos seus habituais titulares, Youssoufa Moukoko e Jude Bellingham. Mas o Leipzig não só se defendeu bem, deixando o adversário sem opções para chegar ao gol com perigo, como esteve mais perto de ampliar, como quando Kobel fez outra defesa em um disparo à queima-roupa de Konrad Laimer (78').

A boa pressão do Leipzig e o bom posicionamento dos seus jogadores em campo impediram o Dortmund de se aproximar em busca do empate, exceto nos últimos minutos, quando Janis Blaswich mandou para escanteio um chute perigoso de Bynoe-Gittens (90+7').

E no escanteio, com Kobel na área adversária buscando desesperadamente o gol de empate, o Leipzig recuperou a bola e Willi Orban garantiu a vitóia e a classificação marcando o segundo (90+8).

- Stuttgart elimina Nuremberg -

Mais cedo, o Stuttgart, lanterna da Bundesliga e com novo treinador, se classificou para as semifinais da Copa da Alemanha ao vencer o Nuremberg fora de casa por 1x0, graças a um gol do francês Enzo Millot na reta final (83').

Esse gol, além de garantir a vaga na próxima fase, permitiu a Sebastian Hoennes estrear no comando do Stuttgart com uma vitória, dois dias depois de ter sido chamado para substituir Bruno Labbadia, demitido devido aos maus resultados.

Apesar dos problemas no campeonato alemão, o Stuttgart buscará sua sétima final de Copa, torneio que já conquistou três vezes (1954, 1958 e 1997).

A partida estava inicialmente marcada para as 18h00 locais (13h00 de Brasília), mas teve de ser adiada em meia hora devido ao comparecimento massivo de torcedores no estádio Max-Morlock, que ficou lotado (com 50.000 espectadores).

Veja também

Futebol Espanhol Real Madrid goleia Barça com hat-trick de Benzema e vai à final da Copa do Rei