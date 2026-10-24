Sáb, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CAMPEONATO ALEMÃO

Leipzig reencontra vitória com goleada sobre Elversberg no Alemão

Com o resultado, o Leipzig fica na quinta colocação com 12 pontos, um a menos que o Bayer Leverkusen (4º)

Reportar Erro
Leipzig reencontra vitória com goleada sobre Elversberg no AlemãoLeipzig reencontra vitória com goleada sobre Elversberg no Alemão - Foto: Ina Fassbender/AFP

Após duas derrotas contundentes para Bayern de Munique (6 a 1) e Real Madrid (4 a 1), o RB Leipzig se reencontrou com a vitória ao golear o Elversberg (8º) por 4 a 0 neste sábado (24), pela 7ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o resultado, o Leipzig fica na quinta colocação com 12 pontos, um a menos que o Bayer Leverkusen (4º), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os gols do jogo só saíram no segundo tempo, com destaque para o atacante brasileiro Rômulo (ex-Athletico-PR), que marcou duas vezes (66' e 90'+4).

O francês Tidiam Gomis abriu o placar (48') e o austríaco Christoph Baumgartner fez o terceiro do Leipzig (84').

Quem também chegou aos 12 pontos foi o Werder Bremen (6º), que em duelo simultâneo venceu o Mainz (7º) por 3 a 2, com Niclas Füllkrug marcando duas vezes de pênalti.

Leia também

• Livro sobre vivências na área de saúde em estádios de futebol é lançado neste sábado (24)

• Muslera supera drama na Copa com brilho na Libertadores: "Futebol sempre te dá outra chance"

• Santa Cruz segue em busca de estruturar departamentos de futebol profissional

O jogador da seleção alemã de 33 anos, de volta ao Bremen após passagens por Borussia Dortmund, West Ham e Milan, chega ao sexto jogo seguido balançando as redes e é o artilheiro do campeonato com oito gols.

Entre os demais jogos já encerrados, destaque para a vitória do Paderborn (12º) por 1 a 0 sobre o Hamburgo (10º).

Por sua vez, Augsburg (9º) e Union Berlin (17º) empataram em 1 a 1, enquanto Colônia (11º) e Schalke 04 (16º) não saíram do 0 a 0.

Ainda neste sábado, o Borussia Dortmund (2º) recebe o Eintracht Frankfurt (13º) e pose assumir provisoriamente a liderança caso consiga pontuar.

O Dortmund chega à rodada com os mesmos 14 pontos do líder Bayern de Munique, que no domingo visita o Freiburg (3º, 13 pontos).


Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Stuttgart - B. Mönchengladbach                 2 - 3

Sábado:

RB Leipzig - SV Elversberg                     4 - 0

Augsburg - Union Berlin                        1 - 1

Mainz - Werder Bremen                          2 - 3

Colônia - Schalke 04                           0 - 0

Paderborn - Hamburgo                           1 - 0

(13h30) Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Domingo:

(11h30) Hoffenheim - Bayer Leverkusen

(13h30) Freiburg - Bayern de Munique

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  Sg

1. Bayern de Munique       14   6   4   2   0  22   5  17

2. Borussia Dortmund       14   6   4   2   0  11   4   7

3. Freiburg                13   6   4   1   1  15   6   9

4. Bayer Leverkusen        13   6   4   1   1  16   9   7

5. RB Leipzig              12   7   4   0   3  20  11   9

6. Werder Bremen           12   7   3   3   1  15  14   1

7. Mainz                   10   7   3   1   3  16  13   3

8. Elversberg              10   7   3   1   3  12  15  -3

9. Augsburg                 9   7   2   3   2  17  13   4

10. Hamburgo                 9   7   3   0   4   6  16 -10

11. Colônia                  8   7   2   2   3   8  11  -3

12. Paderborn                8   7   2   2   3   6   9  -3

13. Eintracht Frankfurt      8   6   2   2   2  10  16  -6

14. Hoffenheim               6   6   2   0   4  11  14  -3

15. Stuttgart                6   7   2   0   5  10  13  -3

16. Schalke 04               6   7   1   3   3   4   7  -3

17. Union Berlin             6   7   1   3   3   6  18 -12

18. B. Mönchengladbach       3   7   1   0   6  11  22 -11

Reportar Erro

Veja também

Newsletter