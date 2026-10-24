Leipzig reencontra vitória com goleada sobre Elversberg no Alemão
Com o resultado, o Leipzig fica na quinta colocação com 12 pontos, um a menos que o Bayer Leverkusen (4º)
Após duas derrotas contundentes para Bayern de Munique (6 a 1) e Real Madrid (4 a 1), o RB Leipzig se reencontrou com a vitória ao golear o Elversberg (8º) por 4 a 0 neste sábado (24), pela 7ª rodada do Campeonato Alemão.
Com o resultado, o Leipzig fica na quinta colocação com 12 pontos, um a menos que o Bayer Leverkusen (4º), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.
Os gols do jogo só saíram no segundo tempo, com destaque para o atacante brasileiro Rômulo (ex-Athletico-PR), que marcou duas vezes (66' e 90'+4).
O francês Tidiam Gomis abriu o placar (48') e o austríaco Christoph Baumgartner fez o terceiro do Leipzig (84').
Quem também chegou aos 12 pontos foi o Werder Bremen (6º), que em duelo simultâneo venceu o Mainz (7º) por 3 a 2, com Niclas Füllkrug marcando duas vezes de pênalti.
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O jogador da seleção alemã de 33 anos, de volta ao Bremen após passagens por Borussia Dortmund, West Ham e Milan, chega ao sexto jogo seguido balançando as redes e é o artilheiro do campeonato com oito gols.
Entre os demais jogos já encerrados, destaque para a vitória do Paderborn (12º) por 1 a 0 sobre o Hamburgo (10º).
Por sua vez, Augsburg (9º) e Union Berlin (17º) empataram em 1 a 1, enquanto Colônia (11º) e Schalke 04 (16º) não saíram do 0 a 0.
Ainda neste sábado, o Borussia Dortmund (2º) recebe o Eintracht Frankfurt (13º) e pose assumir provisoriamente a liderança caso consiga pontuar.
O Dortmund chega à rodada com os mesmos 14 pontos do líder Bayern de Munique, que no domingo visita o Freiburg (3º, 13 pontos).
Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira:
Stuttgart - B. Mönchengladbach 2 - 3
Sábado:
RB Leipzig - SV Elversberg 4 - 0
Augsburg - Union Berlin 1 - 1
Mainz - Werder Bremen 2 - 3
Colônia - Schalke 04 0 - 0
Paderborn - Hamburgo 1 - 0
(13h30) Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Domingo:
(11h30) Hoffenheim - Bayer Leverkusen
(13h30) Freiburg - Bayern de Munique
Classificação: Pts J V E D Gp Gc Sg
1. Bayern de Munique 14 6 4 2 0 22 5 17
2. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 11 4 7
3. Freiburg 13 6 4 1 1 15 6 9
4. Bayer Leverkusen 13 6 4 1 1 16 9 7
5. RB Leipzig 12 7 4 0 3 20 11 9
6. Werder Bremen 12 7 3 3 1 15 14 1
7. Mainz 10 7 3 1 3 16 13 3
8. Elversberg 10 7 3 1 3 12 15 -3
9. Augsburg 9 7 2 3 2 17 13 4
10. Hamburgo 9 7 3 0 4 6 16 -10
11. Colônia 8 7 2 2 3 8 11 -3
12. Paderborn 8 7 2 2 3 6 9 -3
13. Eintracht Frankfurt 8 6 2 2 2 10 16 -6
14. Hoffenheim 6 6 2 0 4 11 14 -3
15. Stuttgart 6 7 2 0 5 10 13 -3
16. Schalke 04 6 7 1 3 3 4 7 -3
17. Union Berlin 6 7 1 3 3 6 18 -12
18. B. Mönchengladbach 3 7 1 0 6 11 22 -11