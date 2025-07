A- A+

Polêmica Leitura labial da conversa entre árbitro e Léo Jardim, do Vasco, antes da expulsão: "Estou com dor" Goleiro foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo, quando o time cruz-maltino vencia por 1 a 0

A partida entre Vasco e Internacional ficou marcada pela expulsão de Léo Jardim, aos 38 minutos do segundo tempo, quando o time cruz-maltino vencia a partida por 1 a 0. O goleiro do time carioca caiu para receber atendimento médico, mas recebeu o segundo cartão amarelo do árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

A conversa entre o árbitro da partida e o goleiro do Vasco foi relevado pelo dublador Gustavo Machado, que costuma fazer a leitura labial do que jogadores falam nas partidas. Na ocasião, Léo Jardim afirmou ao Flavio Rodrigues de Souza que estava sentindo dor e por isso ficou no chão para receber atendimento médico.

Eu só vou passar o spray. Eu estou com dor, estou com dor. Isso não existe, eu falei que estou com dor. Você não pode fazer isso, eu não estava enrolando disse Léo Jardim ao árbitro Flavio Rodrigues de Souza.

Levanta agora. Bora Léo (Jardim). Eu vi tudo disse árbitro Flavio Rodrigues de Souza para o goleiro do Vasco.

Léo Jardim levou cartão amarelo aos 24 minutos do segundo tempo por fazer cera e foi expulso aos 38 minutos. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza fez uma advertência verbal ao vascaíno, que continuou sentado no chão reclamando de dor. Logo na sequência, o juiz apresentou o segundo cartão amarelo.

O técnico Fernando Diniz tirou o atacante Nuno Moreira para colocar o goleiro reserva, Daniel Fuzzato, por conta do lance. Aos 45, o Internacional empatou a partida com Carbonero.

Na súmula

O árbitro Flavio Rodrigues de Souza justificou na súmula o cartão vermelho aplicado ao goleiro Léo Jardim durante o empate em 1 a 1 entre Internacional e Vasco. Segundo o relato, o goleiro permaneceu caído no gramado durante o tempo em que as substituições estavam sendo realizadas, mas não aproveitou o momento para receber atendimento médico, o que motivou sua expulsão.

Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício de jogo, expulsei com segundo cartão amarelo o Sr. Leonardo Cesar Jardim, nº1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo da sua equipe caindo ao solo sem motivo aparente. Mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente n 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo escreveu o árbitro da partida.

