CAMPEONATO MINEIRO Leitura Labial mostra o que foi dito durante briga generalizada em Cruzeiro x Atlético-MG; confira Briga generalizada na final do Campeonato Mineiro resultou em mais de 10 minutos de paralisação da partida e 23 jogadores expulsos

Cruzeiro e Atlético-MG protagonizaram uma briga generalizada no fim da partida que decidiu o Campeonato Mineiro, no Mineirão. A partida ficou paralisada por mais de 10 minutos e 23 jogadores foram expulsos. No dia seguinte da confusão, o dublador Gustavo Machado, que costuma fazer a leitura labial do que atletas falam nas partidas, revelou o que foi dito durante a briga.

Tudo começou com um choque de Christian em Everson, na grande área do Atlético-MG. O goleiro do Galo não gostou e revidou, empurrando o adversário e colocando os dois joelhos em cima dele. Os jogadores do Cruzeiro viram a cena e partiram para cima do goleiro.

— Filho da p.. Eu vou te pegar. Vai ter volta nessa p... — disse Everson para Christian.

Após a ameaça do goleiro, a confusão generalizada começou e os jogadores do Cruzeiro partiram para cima do Everson. Cássio ficou irritado com a atitude do arqueiro do Galo e depois tentou partir para cima do zagueiro Lyanco, mas foi contido.

— Foi na covardia, na covardia — disse Cássio antes de partir para cima do Lyanco.

Durante a briga generalizada, o atacante Cuello, do Atlético-MG, tentou apartar a confusão, mas sem sucesso. Everson afirmou que a briga começou com o elenco cruzeirense, que deu socos no goleiro após o choque com Christian.

— Vocês deram soco em mim. pô. Vocês foram brigar — afirmou Everson. — Mas começou contigo — rebateu William. — Você que pisou. Seu covarde — disse Cássio.

O zagueiro Ruan e o volante Walace continuaram trocando farpas e se xingando na confusão. Logo depois, Hulk, em uma discussão acalorada com Lucas Romero, fala para briga continuar no vestiário do Mineirão.

— Manda encontrar com a gente lá no vestiário — disse Hulk para Lucas Romero.

