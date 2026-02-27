A- A+

Futebol Leitura labial: veja o que foi dito entre Neymar e Thiago Mendes em discussão em Santos x Vasco Jogadores se estranharam durante o primeiro tempo do confronto válido pelo Brasileirão

A vitória do Santos sobre o Vasco, ontem, pelo Campeonato Brasileiro ficou marcada pela discussão acalorada entre Neymar e Thiago Mendes. Os dois se estranharam em vários momentos do primeiro tempo da partida e o dublador Velloso, que costuma fazer a leitura labial do que jogadores falam, revelou o que foi dito entre eles.

Os dois se encararem no meio do campo e trocaram xingamentos antes do árbitro Rafael Rodrigo Klein separar. Antes, Neymar mandou a torcida do Vasco calar a boca na comemoração do seu primeiro gol na partida

— É sempre ele. Ele já me quebrou uma vez lá na França. E me prometeu de novo — disse Neymar ao árbitro Rafael Rodrigo Klein. — É sempre você. Você é um idiota — afirmou Neymar ao Thiago Mendes. — Vai tomar no c... — respondeu Thiago Mendes.

Ainda no primeiro tempo, os dois chegaram a discutir rispidamente e se encarar. O árbitro aplicou cartão amarelo em ambos no lance. Ao final da primeira etapa, Neymar saiu de campo disparando palavras fortes contra o rival.

— Sempre ele, sempre ele que arruma confusão, sempre ele quer dar uma de machão. É sempre assim. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain, me prometeu hoje. Então vamos ver se é homem o suficiente para me quebrar de novo — disse Neymar à reportagem do Sportv ao sair para o intervalo.

No segundo tempo, Thiago Mendes falou sobre a discussão e disse que pediu respeito após comemoração do atacante. Em seu primeiro gol na partida, Neymar fez gesto de silêncio em direção à torcida do Vasco na Vila Belmiro. O atacante do Santos ainda marcou o gol da vitória, no segundo tempo. Na mesma fala, Thiago criticou a arbitragem da partida:

— É normal, é futebol, cada um tem que defender sua equipe. Eu pedi um pouco de respeito na comemoração dele, ele me desrespeitou. O jogo foi de um apito só para Neymar, mas não podemos fazer nada. É levantar a cabeça e focar no Carioca.

Em dezembro de 2020, nos acréscimos do segundo tempo da partida entre PSG x Lyon, pelo Campeonato Francês, Neymar sofreu entrada dura de Thiago Mendes e saiu de maca chorando. O tornozelo esquerdo do atacante ficou preso na tesoura dada pelo volante, que foi punido por cartão amarelo.

