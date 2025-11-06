A- A+

Futebol Lembra dele? Atacante revelado pelo Cruzeiro entra na mira do Tottenham após começo de temporada Thomas Frank quer repetir parceria com ex-comandado, mas clube inglês não pretende negociar o jogador de 24 anos

O técnico do Tottenham, Thomas Frank, foi aconselhado a desistir da ideia de contratar Igor Thiago, atacante brasileiro que vive grande fase no Brentford. Segundo o periódico local The Mirror, Frank, que comandou o jogador na equipe antes de assumir os Spurs, enxerga o centroavante como peça ideal para reforçar o setor ofensivo, mas o clube de Londres recebeu um recado claro: o artilheiro não está à venda.

O treinador pretendia repetir a parceria com o atacante, contratado por £30 milhões (R$ 200 milhões) junto ao Club Brugge quando ainda treinava o Brentford. O interesse cresceu após o início de temporada avassalador de Thiago, autor de sete gols em dez jogos em todas as competições.

Apesar das sondagens de Tottenham, Aston Villa e Newcastle, o atual técnico dos Bees, Keith Andrews, foi categórico:

— Thiago não vai a lugar nenhum. Ele é fundamental para o nosso projeto e está totalmente comprometido com o clube.

O brasileiro chegou ao Brentford no verão de 2024 para substituir Ivan Toney, vendido ao futebol saudita, mas enfrentou uma grave lesão no joelho que o tirou de quase toda a última temporada. Recuperado, tornou-se rapidamente um dos destaques da Premier League.

Revelado pelo Cruzeiro, Igor Thiago Nascimento Rodrigues, de 24 anos, iniciou sua carreira profissional em 2020 e logo despertou interesse internacional. Em 2022, transferiu-se para o Ludogorets, da Bulgária, onde se destacou com gols na Liga Europa. O desempenho o levou ao Club Brugge, da Bélgica, em 2023, e, após uma temporada de destaque, foi contratado pelo Brentford em 2024.

